Regione Toscana, SSR e Caritas per sana alimentazione dei più fragili

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Regione Toscana, Servizio Sanitario Regionale e Caritas fanno squadra per garantire il diritto a una sana alimentazione alle persone più fragili.

Con un accordo approvato nell’ultima seduta di Giunta, la Regione mette a disposizione le competenze del Servizio Sanitario per definire linee guida su pasti equilibrati e per formare chi ogni giorno prepara e distribuisce il cibo.

La Caritas, attraverso la sua rete capillare di mense, empori solidali e pacchi alimentari, tradurrà queste indicazioni in attenzione quotidiana, relazione e presenza sui territori.

La Vicepresidente della Regione Toscana, Mia Bintou Diop, che ha proposto la delibera in Giunta assieme all’Assessore alla sanità e al sociale Monia Monni, sottolinea:

Quando una persona è in difficoltà non ha bisogno solo di qualcosa da mettere nel piatto ma ha diritto a cibo sano, a dignità e a non essere lasciata sola. Come ci ricordano gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la risposta a un bisogno complesso deve essere complessa, unendo solidarietà, salute e giustizia sociale. L’ultimo rapporto regionale sulla povertà evidenzia come la malnutrizione legata alla povertà alimentare sia uno degli aspetti più preoccupanti dei processi di impoverimento che hanno interessato la Toscana negli ultimi anni.

Nelle prossime settimane sarà istituito un gruppo di lavoro congiunto composto da referenti della Direzione regionale Sanità e coesione sociale, delle Aziende sanitarie locali e della Caritas.

Il gruppo definirà linee di indirizzo per migliorare la qualità nutrizionale dei pasti erogati nelle mense attive sul territorio, elaborerà protocolli operativi per la composizione dei pacchi alimentari, proporrà attività di formazione per operatori e volontari e iniziative di educazione alla consapevolezza delle scelte alimentari e a stili di vita più salutari.

È prevista inoltre la realizzazione di materiale informativo multilingue con consigli nutrizionali e indicazioni per una dieta equilibrata.

L’Assessore Monia Monni dichiara:

Il diritto a una sana alimentazione è parte integrante del diritto alla salute e della presa in carico delle persone più fragili. Questo accordo mette a sistema le competenze del Servizio sanitario regionale con il lavoro fondamentale che la Caritas svolge ogni giorno nei territori, rafforzando un modello di welfare integrato e di prossimità. La povertà alimentare ha effetti diretti sulla salute, in particolare su anziani, minori e persone con fragilità croniche. Migliorare la qualità nutrizionale dei pasti, formare chi opera nelle strutture e promuovere educazione alimentare significa fare prevenzione, sanità pubblica e giustizia sociale insieme.

L’accordo si inserisce nel solco di una collaborazione consolidata tra Regione Toscana e Caritas, che negli ultimi anni ha visto la realizzazione di iniziative congiunte contro lo spreco alimentare e per la redistribuzione delle eccedenze, rafforzando una rete di solidarietà diffusa e strutturata sul territorio.