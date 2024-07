Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze per prevenzione oncologica

Metti la prevenzione nel carrello

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si chiama ‘La prevenzione nel carrello’ ed è il frutto di un protocollo d’intesa sottoscritto da Regione Toscana, Istituto per la prevenzione oncologica, ISPRO, e Unicoop Firenze, l’iniziativa che verrà presentata lunedì 8 luglio a partire dalle 10:00, presso il Centro Gavinana, viale Giannotti 66, Firenze.

Saranno presenti: il Presidente della Regione Eugenio Giani, Simone Bezzini Assessore al Diritto alla salute, Katia Belvedere, Direttore generale di ISPRO, Roberto Gusinu, Direttore sanitario di ISPRO, Francesca Gatteschi, Direttrice soci Unicoop Firenze, Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze.

Il programma prevede alle 10:00 il taglio del nastro in Piazza Bartali presso l’unità mobile di screening mammografico dell’ISPRO; alle 10:30 presentazione del progetto presso la sezione soci Coop; alle 11:15, presentazione del percorso ‘Una spesa sana e consapevole per la salute’ all’interno del punto vendita, in compagnia della dietista ISPRO.