Regione Toscana e Auser, la collaborazione ha dato buoni frutti

Monni: Disponibili a proseguire
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
C’è disponibilità da parte della Regione a proseguire la collaborazione con Auser a sostegno degli anziani e delle persone fragili.
Nei giorni scorsi, negli uffici dell’Assessorato in via Alderotti a Firenze, l’Assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni ha incontrato Renato Campinoti e Daniela Tinghi, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Auser Toscana, associazione – presente in tutte le realtà provinciali della regione e in oltre la metà dei Comuni – impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società.
L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sull’accordo sottoscritto, assieme alle ASL, ANCI e Federanità Toscana sulle attività a sostegno alle persone fragili – ovvero accompagnamento, compagnia telefonica e socializzazione contro le solitudini – mirate a prevenire le patologie più diffuse in una società dove l’età media della popolazione cresce.
Auser ha evidenziato la buona collaborazione avviata con le ASL e con i responsabili regionali del settore.
L’Assessore ha espresso la propria disponibilità a sostenere la continuità e lo sviluppo delle attività previste e ha concordato di organizzare un ulteriore incontro con Auser Toscana e le associazioni impegnate sui singoli programmi.
L’Assessore Monia Monni dichiara:
Ho incontrato con grande piacere Auser per fare un punto sulle tante collaborazioni che portiamo avanti insieme, un lavoro prezioso per il nostro sistema di welfare e per la sanità pubblica.
La cooperazione su temi come l’invecchiamento attivo, il contrasto alle solitudini e il sostegno alle persone fragili dimostra quanto sia decisivo il ruolo delle reti territoriali e dell’associazionismo nel rafforzare i servizi sanitari e sociali.
In una società che invecchia affiancare la sanità pubblica con esperienze di prossimità e comunità è essenziale per garantire equità, qualità delle cure e benessere diffuso.
Continueremo a sostenere e sviluppare questa collaborazione perché la tutela della salute si costruisce anche nelle relazioni e nella solidarietà.
Renato Campinoti, Presidente regionale di Auser, sottolinea:
Accolgo con soddisfazione la disponibilità alla collaborazione manifestata dall’Assessore Monni nei confronti di Auser e del lavoro svolto sui territori.
Ci impegniamo a individuare insieme un’occasione di incontro e di verifica con i nostri volontari impegnati sui temi del welfare in Toscana, perché il confronto tra istituzioni e associazioni è fondamentale per rafforzare i servizi e la coesione sociale.