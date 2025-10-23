Regione Toscana e ANCI ancora insieme per valorizzare la montagna

Rinnovata la cooperazione per lo sviluppo e contrasto allo spopolamento nei territori montani e nelle aree interne

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È stata rinnovata e rafforzata la collaborazione Regione – ANCI Toscana per sostenere le politiche di sviluppo e valorizzazione delle aree montane e interne.

Con l’ultima delibera approvata, la Giunta regionale ha dato il via libera al nuovo Accordo di collaborazione 2025/2027, che mette in campo complessivamente 115.500 euro per azioni e progetti dedicati alla montagna toscana, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e promuovere la vitalità economica e sociale dei territori più fragili.

L’intesa, che si inserisce nel solco del Protocollo d’intesa tra Regione e ANCI Toscana siglato lo scorso luglio, prevede un contributo regionale di 105.000 euro e una compartecipazione di 10.500 euro da parte di ANCI Toscana.

Le risorse sosterranno interventi concreti per rafforzare i servizi, promuovere nuove opportunità economiche e migliorare la qualità della vita nelle comunità montane, in continuità con le politiche avviate negli anni precedenti.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani ha detto:

Con questo accordo rafforziamo concretamente il nostro impegno per i territori montani e le aree interne della Toscana. L’impegno si inserisce nel quadro delle strategie regionali per la Toscana diffusa e rappresenta un tassello importante per la promozione di una coesione territoriale più equa e sostenibile. La collaborazione con ANCI Toscana ci permette di ascoltare le esigenze dei Comuni traducendole in azioni concrete.

Stefania Saccardi, Vicepresidente e Assessore alle aree interne, ha detto:

La conferma e il rinnovo della collaborazione con ANCI Toscana è fondamentale. Vogliamo garantire servizi, opportunità economiche e una maggiore qualità della vita a chi vive in questi territori, valorizzando le comunità locali e contrastando lo spopolamento.

Susanna Cenni, Presidente ANCI Toscana e Sindaco di Poggibonsi ha detto:

Questa intesa ha per noi un alto valore strategico, poiché le aree interne e montane sono da sempre al centro della nostra azione. Come sistema di Comuni abbiamo collaborato a lungo con la Regione Toscana, ottenendo risultati concreti. Il nuovo accordo consolida questo impegno e segna un ulteriore passo nel rafforzamento di una strategia di sviluppo territoriale coerente e di lungo periodo.

Le attività previste dall’accordo comprendono il rafforzamento dello Sportello montagna, punto di riferimento per i Comuni montani, il supporto tecnico e giuridico alle amministrazioni locali per l’accesso ai fondi regionali, nazionali ed europei, e la raccolta delle istanze territoriali per orientare le politiche pubbliche regionali.

È inoltre prevista la comunicazione e diffusione delle opportunità di finanziamento, la promozione delle buone pratiche e l’estensione delle azioni anche all’arcipelago toscano, spesso caratterizzato da problematiche analoghe a quelle delle aree montane.

ANCI Toscana sarà il soggetto capofila per la gestione e il coordinamento delle attività, mentre la Regione Toscana, attraverso il Settore programmazione e finanza locale, seguirà l’attuazione e il monitoraggio dell’accordo.