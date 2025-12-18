Home Toscana Regione Toscana Regione Toscana convocherà Ineos e sindacati per tavolo di confronto

Fabiani: Attivare un percorso che restituisca certezze al territorio e ai lavoratori

La Regione aprirà un confronto ufficiale sul futuro della Ineos di Rosignano Marittimo (LI) e intorno al tavolo siederanno sia l’azienda che i sindacati.

È quanto emerso dall’incontro che si è svolto nel pomeriggio di oggi, in Regione, tra il consigliere del Presidente Eugenio Giani per il lavoro e per le crisi aziendali Valerio Fabiani e le organizzazioni sindacali, presente anche il Sindaco di Rosignano Claudio Marabotti.

L’Ineos, che produce principalmente Polietilene ad Alta Densità, è parte di un gruppo che vive una situazione di crisi per le difficoltà che colpiscono la chimica europea, a causa dei costi energetici eccessivi e per la crescente concorrenza di Stati Uniti e Cina.

Fabiani ha sottolineato:

È necessario far incontrare insieme tutte le parti per capire i problemi dell’azienda e per attivare un percorso che restituisca certezze al territorio e ai lavoratori direttamente interessati.

Credo che si possa e si debba ragionare anche di tutto il polo industriale di Rosignano nel suo complesso al fine di rafforzarlo e renderlo sempre più competitivo dinnanzi alle sfide del futuro, e riteniamo di farlo anche coinvolgendo il governo centrale

