Regione, Rocca: ‘Stop alla stagione dei debiti nel Lazio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Stop alla stagione dei debiti nel Lazio. Una prima volta storica, a fronte di un macigno “miliardario” sulle spalle, ereditato dalla Giunta Zingaretti.

Un gesto di “volontà politica” che significa una cosa tanto semplice nella comprensione quanto complessa, almeno fino a ieri, nell’attuazione: Utilizzare meglio le risorse non significa che ce ne saranno di meno.

Vuol dire un utilizzo più razionale e parlo anche dei fondi europei. Stesso discorso per l’attenzione della Regione ai criteri di ripartizione per la sanità e i trasporti. Tutti aspetti cruciali su cui ci batteremo come leoni.