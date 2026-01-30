Regione Lazio vince premio ‘PA OK! Insieme per creare valore pubblico’

Il progetto vincitore si intitola ‘Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi’

Si è svolto ieri a Roma l’evento di premiazione del contest nazionale ‘PA OK! Insieme per creare valore pubblico’, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato da Formez, con il contributo scientifico della SDA Bocconi School of Management, che ha visto la partecipazione di 208 pubbliche amministrazioni di tutta Italia, candidate con oltre 275 progetti presentati, suddivisi in 7 aree tematiche, per valorizzare iniziative capaci di distinguersi per innovazione, impatto concreto sulla vita delle persone e replicabilità dei modelli.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Massimiliano Maselli, che ha ricordato il rafforzamento dell’iniziativa.

Maselli ha dichiarato:

Il premio ‘PA OK’ conferma la qualità del lavoro svolto dalla Regione Lazio nel campo dell’innovazione sociale. È un modello che funziona ed è facilmente replicabile. Per questo e per il riscontro più che positivo che abbiamo avuto dalle famiglie coinvolte che hanno contribuito a dare vita ai Centri, ho voluto rifinanziare il progetto con 5 milioni di euro di fondi FSE+, che consentiranno a breve l’apertura di 10 nuovi Centri Polivalenti, dando vita a una rete regionale. Questa nuova sperimentazione sarà caratterizzata anche dall’uso delle nuove tecnologie per sviluppare servizi innovativi, dalla messa in trasparenza e valorizzazione delle competenze – fino alla loro validazione e certificazione – e dal rafforzamento della collaborazione con scuole, università e Centri per l’Impiego, per ampliare le opportunità di inclusione sociale e lavorativa. Il riconoscimento ottenuto nel contest ‘PA OK!’ conferma il valore strategico del modello dei Centri Polivalenti come buona pratica nazionale replicabile, in grado di coniugare innovazione amministrativa, impatto sociale e sostenibilità nel tempo, rafforzando il ruolo della Pubblica Amministrazione come motore di coesione, inclusione e sviluppo delle comunità.

Ornella Guglielmino, Direttrice regionale per l’Inclusione Sociale, dichiara: