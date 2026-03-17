Regione Lazio, Villa Grazioli prima a ‘La Dimora si fa Bella’

Si è concluso il concorso regionale che premia creatività, tradizione e spiritualità del miglior allestimento natalizio tra le Dimore Storiche del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È il Park Hotel Villa Grazioli di Grottaferrata (RM) il vincitore dell’edizione 2025 del concorso regionale ‘La Dimora si fa Bella’, promosso dalla Regione Lazio nell’ambito del programma di apertura straordinaria e gratuita delle Dimore Storiche del Lazio, che si svolge tradizionalmente nel mese di dicembre.

Il concorso si è tenuto nei due fine settimana del 22 – 23 novembre e del 13 – 14 dicembre 2025, in concomitanza con l’iniziativa che ha visto la partecipazione di 89 Dimore Storiche distribuite su tutto il territorio regionale, confermando ancora una volta il forte interesse del pubblico per un patrimonio culturale diffuso, identitario e di grande valore storico e artistico.

‘La Dimora si fa Bella’ ha premiato il miglior allestimento natalizio, valutato da una giuria secondo criteri che hanno tenuto conto della creatività e dell’originalità delle installazioni, della capacità di trasmettere il messaggio spirituale del Natale, nonché dell’attenzione all’utilizzo di materiali, tecniche e saperi artigianali del territorio, elementi che le Dimore Storiche custodiscono e tramandano da secoli.

Al Park Hotel Villa Grazioli sarà assegnato un premio in denaro di 5.000 euro, da destinare a interventi di miglioramento dell’immagine e della fruibilità della dimora, come previsto dal regolamento del concorso, contribuendo così alla valorizzazione e alla conservazione del bene.

Simona Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio, dichiara:

‘La Dimora si fa Bella’ è un’iniziativa che unisce tutela del patrimonio, tradizione e partecipazione. Attraverso il linguaggio universale del Natale, le Dimore Storiche diventano luoghi vivi, aperti alle comunità e capaci di raccontare la nostra identità culturale. Valorizzare questi spazi significa rafforzare il legame tra storia, territorio e futuro, promuovendo una fruizione consapevole e condivisa del nostro patrimonio

Il concorso si inserisce nel più ampio programma regionale dedicato alla valorizzazione delle Dimore Storiche del Lazio, che ogni anno offre a cittadini e visitatori l’opportunità di scoprire luoghi solitamente non accessibili, contribuendo allo sviluppo culturale e turistico del territorio.