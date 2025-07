Regione Lazio: un anno di lavoro per sviluppo e innovazione territorio

Le imprese protagoniste della crescita: strumenti, visione e opportunità dal PR FESR Lazio 2021/2027

La Regione Lazio ha tracciato un primo bilancio delle azioni di attuazione delle misure FESR 2021/2027 a favore delle imprese del Lazio. Un percorso concreto, basato su investimenti a fondo perduto, finanziamenti agevolati e venture capital.

Iniziative e risultati che sono stati presentati nel corso della conferenza ‘Il Lazio che cresce’, svoltasi oggi presso l’Ara Pacis a Roma, alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, della Vicepresidente e Assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio Roberta Angelilli, del Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo, del Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, dell’Amministratore delegato del Mediocredito Centrale Francesco Minotti e di Tiziana Petucci, Direttore Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca della Regione Lazio, Enrico Tiero, Presidente della commissione Sviluppo economico della Regione, Massimo Tabacchiera, Presidente Confapi, Raffaele Trequattrini, Commissario del Consorzio industriale del Lazio.

Francesco Rocca ha dichiarato:

L’obiettivo che ci siamo posti è ambizioso: fare del Lazio un vero e proprio Hub dell’innovazione a 360 gradi, a partire dal settore farmaceutico, che costituisce la prima voce dell’export regionale. Inoltre, puntiamo sull’attrazione investimenti, una strategia vincente che ha già finalizzato l’investimento record della multinazionale danese Novo Nordisk nello stabilimento di Anagni. Un’iniziativa che consolida il posizionamento del Lazio come riferimento europeo per la farmaceutica innovativa e di cui ho l’onore di essere Commissario Straordinario.

Roberta Angelilli ha spiegato:

Nel corso degli ultimi dodici mesi, la Regione ha attivato strumenti e misure a supporto delle imprese, per l’importo di oltre 300 milioni, con particolare attenzione a PMI, startup innovative, transizione digitale ed ecologica, sviluppo sostenibile e valorizzazione dei territori. Un programma integrato di azioni, il cui obiettivo è facilitare l’accesso a finanziamenti, stimolare la creazione di nuova impresa e favorire la crescita di quelle esistenti. Tra le azioni previste fino a dicembre 2025, la pubblicazione di nuovi bandi per oltre 170 milioni e l’attivazione di uno strumento agevolato BEI da 120 milioni e la realizzazione di un nuovo Acceleratore dedicato alle tecnologie Deep-Tech, con un focus Cleantech. Il lancio dell’Hub è previsto entro il 2025, a ulteriore conferma della visione strategica della Regione nell’investire sul futuro dell’innovazione .

Per il 2025 saranno dunque impegnati oltre 550 milioni di euro di risorse europee del Programma Regionale FESR 2021/2027, integrati da risorse BEI, per sostenere il ‘Piano Industriale’ realizzato in collaborazione con Unindustria. Attraverso questa strategia, la Regione Lazio punta a rendere il suo territorio uno dei contesti locali più dinamici e attrattivi in Europa per le imprese e per startup ad alto contenuto innovativo.

Il Lazio è, infatti, tra le prime regioni europee ad aver adottato un piano mirato di sostegno alle giovani imprese e alle scale-up, pienamente allineato alle politiche comunitarie e alla recente strategia della Commissione europea in materia di startup e deep-tech.

Per rafforzare gli obiettivi è stata recentemente presentata la nuova strategia regionale per il Venture Capital, sviluppata e attuata attraverso Lazio Innova, con l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema dell’innovazione e sostenere la crescita di startup e imprese innovative.

Così come la piattaforma Invest in Lazio, che rappresenta un’iniziativa strategica volta a promuovere l’attrazione di investimenti produttivi sul territorio regionale, con un focus su grandi gruppi industriali e fondi di investimento internazionali.

Enrico Tiero ha concluso: