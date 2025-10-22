Regione Lazio: tavolo ASTRAL, Cotral e Sindaci su ferrovia Roma – Nord

Obiettivo dell’incontro del 24 ottobre è dare un aggiornamento sulle attività in corso lungo la linea
Si terrà venerdì 24 ottobre, presso la sede dell’Assessorato alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, il tavolo per affrontare le tematiche relative alla ferrovia regionale Roma – Nord.
Sono stati invitati all’incontro i rappresentanti delle aziende regionali ASTRAL e Cotral oltre ai Sindaci dei comuni interessati.
Obiettivo dell’incontro è dare seguito ai tavoli che si sono tenuti nei mesi scorsi per consentire un aggiornamento sulle attività in corso lungo la linea.