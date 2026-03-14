Regione Lazio stanzia 8 mln di euro per funzionamento Comunità Montane

Regimenti: ‘La montagna non è un problema ma una risorsa da valorizzare’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore regionale al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia Locale, agli Enti locali e all’Università Luisa Regimenti, ha approvato una delibera che stanzia 8.050.000 euro per il funzionamento delle Comunità Montane del Lazio e della comunità arcipelago delle Isole ponziane.

Una parte delle spese, 7 milioni e 600mila euro, andranno a sostegno delle spese di personale e di gestione da esse certificate per l’anno 2025.

Circa 400mila euro sono destinati per i compensi dei rispettivi commissari liquidatori per l’anno 2026, da assegnare ai rispettivi enti di appartenenza al termine di ciascun semestre dell’anno in corso.

Rispetto agli anni precedenti, quando il fondo ammontava a 6.300.000, con questa delibera la dotazione cresce di 1.750.000 euro. È la cifra più alta stanziata per il funzionamento delle Comunità montane negli ultimi dieci anni.

L’Assessore Luisa Regimenti dichiara: