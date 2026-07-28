Regione Lazio, siglato accordo con sindacati su risorse decentrate

Ai dipendenti mille euro contro caro energia
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Oggi presso la sede della Giunta regionale del Lazio, alla presenza dell’Assessore al Personale, Luisa Regimenti, del Direttore generale di Regione Lazio Alessandro Ridolfi e del Direttore della Direzione Regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza, Luigi Ferdinando Nazzaro, è stata siglata l’intesa tra Regione Lazio e rappresentanze sindacali per l’utilizzo del fondo risorse decentrate del personale del comparto per l’anno 2026.
Nell’accordo i dipendenti regionali, oltre ai consueti istituti contrattuali, beneficeranno di una nuova progressione economica orizzontale destinata a 1.033 unità di personale, nonché di 1.000 euro pro capite destinati a tutti i 3.400 dipendenti regionali come contributo di welfare aziendale per il pagamento delle utenze domestiche e dei mutui/affitti al fine di fronteggiare, in particolare, i rincari dovuti all’aumento dei costi di luce e gas.
L’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, dichiara:
La firma di oggi ha un valore molto importante che va oltre l’accordo sulle risorse decentrate. Siamo la prima regione a farci carico delle difficoltà che stanno vivendo i dipendenti, in sofferenza per i rincari dei carburanti e dell’energia.
Abbiamo pensato a una misura che garantisca un minimo di tranquillità ai dipendenti e alle loro famiglie.
Si tratta di un accordo che riconosce il merito, sostiene il potere d’acquisto dei lavoratori e rafforza gli strumenti di welfare aziendale, nel rispetto degli equilibri finanziari della Regione e attraverso un confronto costante con le rappresentanze sindacali.
Come è capitato anche per il periodo Covid, congiunture internazionali così negative richiedono misure straordinarie.
La Giunta Rocca ritiene prioritario valorizzare i dipendenti regionali, il capitale umano che rappresenta l’architrave della macchina regionale.
Come avvenuto con altre misure dedicata al personale, come l’introduzione del nuovo sistema di valutazione delle competenze e le misure di welfare aziendale come il sostegno psicologico per dipendenti e familiari, continueremo a lavorare in questa direzione per fare del Lazio un modello di PA efficiente e vicina ai dipendenti.