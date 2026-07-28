Regione Lazio, siglato accordo con sindacati su risorse decentrate

Ai dipendenti mille euro contro caro energia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi presso la sede della Giunta regionale del Lazio, alla presenza dell’Assessore al Personale, Luisa Regimenti, del Direttore generale di Regione Lazio Alessandro Ridolfi e del Direttore della Direzione Regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza, Luigi Ferdinando Nazzaro, è stata siglata l’intesa tra Regione Lazio e rappresentanze sindacali per l’utilizzo del fondo risorse decentrate del personale del comparto per l’anno 2026.

Nell’accordo i dipendenti regionali, oltre ai consueti istituti contrattuali, beneficeranno di una nuova progressione economica orizzontale destinata a 1.033 unità di personale, nonché di 1.000 euro pro capite destinati a tutti i 3.400 dipendenti regionali come contributo di welfare aziendale per il pagamento delle utenze domestiche e dei mutui/affitti al fine di fronteggiare, in particolare, i rincari dovuti all’aumento dei costi di luce e gas.

L’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, dichiara: