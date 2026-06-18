Regione Lazio sigla accordo riqualificazione ex ospedale San Giacomo

Rocca e Ghera: Verso la riapertura di un presidio storico per la comunità romana
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Regione Lazio fa un altro passo in avanti verso la riapertura dell’ex ospedale San Giacomo, patrimonio storico della sanità romana. Oggi, infatti, la Giunta ha approvato la delibera per l’erogazione dei fondi.
La Giunta regionale del Lazio, su proposta del Presidente Francesco Rocca, ha approvato lo schema di Accordo tra Ministero della Salute, Regione Lazio e ASL Roma 1 per la gestione delle risorse relative alla riapertura dell’ex ospedale San Giacomo di Roma.
Il finanziamento, pari a 145 milioni di euro, servirà a realizzare, presso l’ex nosocomio romano chiuso nel 2008, un ospedale di comunità, una residenza sanitaria assistenziale, RSA, e una lungodegenza.
Successivamente, la Regione Lazio e Invimit (Investimenti immobiliari italiani Sgr S.p.a.), stazione appaltante del progetto, stipuleranno un apposito Protocollo d’intesa per definire, nel dettaglio, le fasi necessarie all’esecuzione dell’intervento.
Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato:
Andiamo avanti con determinazione per restituire alla comunità romana il San Giacomo. Con questo accordo compiamo un passo decisivo verso la riapertura di un presidio storico che ha rappresentato, fin dall’inizio, un obiettivo strategico della nostra amministrazione.
La nuova struttura offrirà risposte assistenziali di media e bassa intensità, contribuendo ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso e a rafforzare la rete dei servizi sul territorio, con un’offerta più adeguata ai bisogni dei cittadini.
L’Assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha sottolineato:
La riapertura del San Giacomo rientra nel programma di valorizzazione del patrimonio avviato dalla Giunta in collaborazione con il Governo Meloni.
Si tratta di un finanziamento importante che rilancerà una struttura sanitaria fondamentale per i romani.