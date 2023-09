Regione Lazio, ripristinato impianto di via Frassineto Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio, dopo gli allagamenti di giugno scorso in via Frassineto a Prima Porta, ha ripristinato il funzionamento delle pompe.

La riattivazione riguarda tre idrovore, delle sei manomesse a causa del furto dei cavi elettrici. A seguito degli interventi, i tecnici regionali hanno affermato che la sicurezza idraulica delle zone circostanti all’impianto può essere garantita.

Questo è un esempio di una buona amministrazione e collaborazione tra le istituzioni. Il lavoro di messa in sicurezza nelle pompe dell’impianto di via Frassineto era necessario per la sicurezza degli abitanti del XV Municipio.

Ringrazio il Presidente Daniele Torquati per il lavoro svolto in sinergia; una collaborazione ottima per il bene della comunità.

Voglio ringraziare i tecnici della Regione che, lavorando ogni giorno con dedizione e grande professionalità, riescono a dare risposte concrete ai territori.