Regione Lazio per PMI, presentate a Latina opportunità per PMI 2025

La Regione Lazio ha organizzato oggi a Latina, presso il Consorzio Industriale del Lazio, un incontro per illustrare alle imprese del territorio le nuove opportunità e i bandi previsti per il 2025, proseguendo nel suo impegno a supporto della crescita e dell’innovazione delle aziende locali, anche grazie al contributo del Programma FESR Lazio 2021/2027.

Le misure sono state illustrate da Roberta Angelilli, Vicepresidente e Assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, e dal Presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini, con la partecipazione del Sindaco di Latina Matilde Celentano, Enrico Tiero, Presidente della Commissione Sviluppo economico e Attività produttive, Start-up, Commercio, Artigianato, Industria, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione del Consiglio regionale, e il Commissario del Consorzio industriale del Lazio, Raffaele Trequattrini.

Roberta Angelilli ha dichiarato:

I bandi che abbiamo presentato oggi a Latina rappresentano uno strumento fondamentale per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese del nostro territorio.

Promuovendo la digitalizzazione, l’internazionalizzazione e la cooperazione, vogliamo accompagnare le aziende verso un futuro più competitivo e innovativo.

Attraverso queste misure, stiamo mettendo a disposizione risorse concrete per aiutare le imprese a migliorare i loro processi, aprirsi a nuovi mercati e lavorare in rete, in un’ottica di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze locali, creando un sistema economico forte e in grado di affrontare le sfide globali con successo.