Regione Lazio partecipa a ‘Fieracavalli 2025’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio e ARSIAL – Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – tornano protagoniste alla ‘Fieracavalli 2025’, la più importante manifestazione internazionale dedicata al mondo equestre, in programma a Verona fino a domenica 9 novembre.

L’evento prevede la partecipazione di 2.200 cavalli e l’attesa di oltre 140mila visitatori provenienti da 60 Paesi.

Il Lazio rientra quest’anno con una collettiva regionale coordinata da ARSIAL per raccontare la forza, la grazia e la storia delle razze equine autoctone e il valore economico di una filiera in crescita.

In uno spazio istituzionale di 200 metri quadrati, quattordici realtà del territorio – tra allevatori, università agrarie, artigiani e associazioni – offriranno ai visitatori un viaggio all’interno del mondo ippico, con dimostrazioni, attività divulgative e momenti di incontro.

Per il secondo anno consecutivo, nel Gran Galà d’Oro – uno degli eventi di punta della kermesse – l’Associazione Cavalieri Allevatori del Cavallo Tolfetano di Cottanello rappresenterà il Lazio con una spettacolare coreografia di oltre 50 cavalli.

In totale, oltre 100 cavalli provenienti dal Lazio saranno presenti a ‘Fieracavalli 2025’, a conferma della vitalità e della qualità del comparto regionale.

Giancarlo Righini, Assessore all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare della Regione Lazio, ha affermato:

La presenza del Lazio a Fieracavalli 2025 rappresenta un segnale concreto della nostra attenzione verso un comparto che unisce tradizione, economia e tutela del territorio.

Il cavallo, nelle sue diverse razze e funzioni, è parte integrante della nostra identità rurale e della nostra biodiversità agricola.

Attraverso ARSIAL e le tante realtà presenti a Verona, vogliamo valorizzare il lavoro degli allevatori, promuovere la qualità delle produzioni regionali e sostenere un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sull’innovazione e sul legame profondo con le nostre comunità.

Il Lazio è una terra che galoppa verso il futuro, nel rispetto delle sue radici e della ricchezza naturale che la contraddistingue.