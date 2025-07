Regione Lazio, le idee che avvicinano il futuro

Innovazione, creatività e talento: ecco i vincitori della nona edizione di ‘Boost Your Ideas’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono stati annunciati oggi, durante l’evento che si è tenuto presso il Nuovo Teatro Ateneo di Sapienza Università di Roma, i vincitori della nona call di ‘Boost Your Ideas’, il programma di Open Innovation promosso da Regione Lazio e Lazio Innova per supportare le migliori soluzioni nei settori più sfidanti del mercato.

Si tratta di Agrifood e Agritech, Digital Health, Istruzione e Formazione, Green Economy, Turismo e Accessibilità, Cultura e Creatività.

Sul palco, assieme alle squadre premiate, anche Francesco Marcolini, Presidente di Lazio Innova, Luigi Campitelli, Direttore della rete Spazio Attivo Open Innovation di Lazio Innova e Alberto Pastore, Prorettore per Trasferimento tecnologico, imprenditorialità e placement di Sapienza Università di Roma, che hanno celebrato l’entusiasmo e l’energia dei giovani innovatori.

‘Boost Your Ideas’ è più di una call: è una community che cresce. In partnership con grandi player dell’innovazione come Elis Innovation Hub, ENI, attraverso Joule, la sua scuola per l’impresa, Gruppo FS, Mylia, Saperi&Co di Sapienza Università di Roma, Tiscali e Zest, il programma giunto alla nona edizione ha già registrato numeri importanti: 1.946 candidature ricevute, 385 i progetti selezionati, 1.475 gli innovatori coinvolti nelle attività del percorso di mentorship e 110 progetti premiati.

A portare a casa i 15mila euro e servizi su misura per l’ingresso sul mercato, nella categoria ‘Accelerazione di impresa’, sono stati:

• Asfalto Sicuro, sistema intelligente per il monitoraggio stradale che combina e integra hardware e intelligenza artificiale. L’hardware plug&play raccoglie immagini e dati, li anonimizza e li invia al cloud dove l’AI rileva buche, crepe e difetti. I dati sono validati e quindi utilizzabili anche per fini assicurativi e per difendersi da falsi incidenti;

• Powerset, sistema rivolto ai professionisti che lavorano nell’ambito della prevenzione della salute e dello sport. Integra vari parametri per il mantenimento e il recupero della salute e della performance sportiva all’interno di una cartella clinica digitale, ed offrendo al professionista una visione completa dell’atleta, per identificarne eventuali bisogni, migliorarne la performance e comunicare in via preventiva potenziali pericoli;

• BellBoy, aiuta i viaggiatori a muoversi in modo sostenibile nel primo/ultimo miglio di un viaggio di lunga percorrenza, proponendo la bicicletta e altre forme di micromobilità come strumento di intermodalità. I prodotti phygital brevettati permettono il trasporto di valigie – trolley su veicoli a due ruote e danno accesso a BellBoy App, travel App reward based per micromobilità che accompagna il viaggiatore door2door – una spinta gentile per un turismo responsabile e car-free;

• Magnetic Future, il progetto si rivolge a realtà che operano in settori dove i magneti superconduttivi, SC, sono fondamentali, risonanza magnetica medicale, produzione di energia da fusione a confinamento magnetico e da turbine eoliche di ultima generazione, propulsori aerospaziali al plasma, e che necessitano di soluzioni energeticamente efficienti;

• K-Hero, l’unica soluzione validata sul mercato in grado di migliorare la pratica clinica classica e di erogare la terapia direttamente al paziente senza l’ausilio di dispositivi indossabili, a casa e in struttura. Offre 3 dispositivi medici rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale che, grazie alla tecnologia IA brevettata, eroga correttamente la terapia ai pazienti in clinica, in ambulatorio e a casa;

• HugLab, spin-off del CNR, punta a progettare e realizzare giochi senso-motori interattivi smart, per favorire lo sviluppo di competenze sociali ed emotive in bambini a sviluppo tipico e con disturbi del neurosviluppo. I prodotti si basano sull’esperienza di ricerca del team proponente, sono caratterizzati da un design user-friendly e sfruttano le più recenti tecnologie, inclusa l’Intelligenza Artificiale, per creare attività di gioco divertenti, coinvolgenti e motivanti.

Altri 6 progetti si sono distinti nella categoria ‘Sviluppo d’impresa’, ricevendo 5mila euro e un pacchetto di consulenze specialistiche in strategia, branding, ingegnerizzazione e marketing:

• Eterrea, una Destination Management Company, DMC, la prima con una forte impronta tecnologica, che crea itinerari su misura per viaggiatori alto spendenti in arrivo in Italia – e presto anche nel resto del Mediterraneo. Unendo intelligenza artificiale generativa e consulenza umana, offre una customer journey emozionale, interattiva, immersiva e completamente personalizzata, coinvolgendo il cliente dal momento dell’ispirazione sui social fino alla realizzazione del viaggio;

• Wegoo, una piattaforma di mobilità condivisa per eventi dal vivo, che consente a tifosi e partecipanti di organizzare e condividere passaggi in modo sostenibile, rafforzando le community e riducendo l’impatto ambientale. L’app permette agli utenti di offrire o cercare passaggi per raggiungere gli eventi, creando connessioni tra i partecipanti;

• Xplore, sistema innovativo per la raccolta, l’analisi e la presentazione di dati, progettato per trasformare informazioni complesse in insight semplici e utili. Attraverso una rete di sensori IoT e una dashboard intuitiva, raccoglie dati in tempo reale, elaborati da sofisticati algoritmi di AI e machine learning per poi essere visualizzati attraverso una dashboard di facile utilizzo;

• Flaskk, rivoluziona il benessere negli ambienti lavorativi con il Dispenser Smart di acqua e bevande funzionali personalizzate. Oltre all’erogazione di acqua purificata, il Dispenser Flaskk One offre bevande arricchite con vitamine e sali minerali, ideali per migliorare il benessere delle persone. Integrando innovazioni come monitoraggio remoto, personalizzazione dell’erogazione e analisi dei consumi, riduce l’impatto ambientale e migliora il benessere aziendale;

• Mindis XR, con la Mixed Reality applicata al mondo delle Costruzioni, con elementi virtuali, AR, che si sovrappongono a quelli reali. La soluzione è progettata per l’Ingegneria delle Infrastrutture: si rivolge a società nazionali e internazionali che si occupano di progettazione, costruzione e manutenzione di grandi opere;

• Clearchain, è una soluzione hardware e software che combina blockchain e Intelligenza Artificiale per dare alle aziende agroalimentari un sistema di tracciamento trasparente e sicuro, volto a prevenire lo spreco e la perdita di cibo

Assegnati anche premi speciali dai partner del programma:

• Premio ‘Elis Innovation Hub’ a Mindis XR;

• Premio ‘ENI Joule’ a Hyleon, il progetto ha l’obiettivo di proporre un’alternativa nel settore delle energie rinnovabili, con una nuova tecnologia nel campo delle celle fotovoltaiche organiche, OPV;

• Premio ‘Gruppo FS’ a NoiBene, che sviluppa, testa e offre interventi online per la prevenzione, la crescita personale e il benessere psicologico, basati sul metodo dell’aiuto-aiuto guidato;

• Premio ‘Saperi&Co – La Sapienza’ a Hyleon e Re4Real, quest’ultimo, un processo innovativo per la depolimerizzazione chimica della plastica post consumo, inclusi i poliesteri;

• Premio ‘Tiscali’ a Wheelo, l’app che semplifica la vita dei motociclisti, grazie a un’interfaccia intuitiva e funzionalità perfettamente integrate;

• Premio ‘Zest’ a Clearchain, VisionXt, MatchGuru. La seconda, una piattaforma AI-driven che si prefigge di offrire un contributo determinante nel processo di innovazione dell’Interior Design e la terza, una soluzione di recruiting che assicura incontri tra aziende di valore e talenti in ambito tech, engineering e digital e propone servizi innovativi di head hunting.

Per tutti i dettagli sui progetti vincitori: https://boostyourideas.lazioinnova.it