Regione Lazio, la ricerca diventa impresa

15 milioni per le startup innovative

La Regione Lazio ha presentato due nuove misure per sostenere la nascita e la crescita di startup basate su tecnologie ad alto impatto innovativo, con un investimento di 15 milioni di euro.

Due gli avvisi: Preseed e Technology Transfer Lazio.

La dotazione complessiva di 15 milioni è suddivisa in 3 milioni destinati alla misura Preseed e 12 milioni riservati a Technology Transfer Lazio, comprensivi di sovvenzioni, servizi specialistici e attività di mentorship.

Le misure sono state presentate dalla Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli; dal Presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini; dal Direttore generale di Lazio Innova, Andrea Ciampalini e dalla Responsabile ESA BIC Lazio & Spazio Attivo Roma Tecnopolo di Lazio Innova, Michela Michilli.

Entrambe le misure sono realizzate attraverso Lazio Innova e rientrano nel Programma Regionale Lazio FESR 2021/2027, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di ricerca e innovazione e promuovere l’introduzione di tecnologie avanzate nel territorio regionale.

Roberta Angelilli ha dichiarato:

Le due nuove nuove misure, Preseed e Technology Transfer Lazio, sostengono concretamente le startup e i team di ricerca del Lazio, accompagnandoli nella crescita, nel mercato e nell’attrazione di investitori, valorizzando talenti, tecnologie e nuove idee imprenditoriali. Il Lazio, seconda regione italiana per numero di startup e imprese innovative con oltre 1.500 registrate, consolida il suo ruolo di polo tecnologico grazie anche ad un importante fondo di venture capital da circa 140 milioni di euro gestito da Lazio Innova, che stimola investimenti diretti e rafforza la competitività del territorio.

Le due misure

1) Preseed

Il nuovo Preseed è uno strumento strategico per sostenere la nascita e lo sviluppo delle startup innovative del Lazio. La misura favorisce l’avvio di imprese ad alto potenziale di crescita, intervenendo nella fase iniziale con l’obiettivo di rafforzarne lo sviluppo e la capacità di attrarre fondi di Venture Capital.

Possono accedere al Preseed le startup innovative costituite da non oltre 36 mesi e le società da costituire, che dovranno completare la costituzione entro 45 giorni dall’ammissione al contributo.

Il contributo è a fondo perduto, pari al 100% delle spese ammissibili, ed è commisurato agli apporti di capitale destinati all’avvio dell’attività. Se l’apporto proviene da investitori terzi e indipendenti, il contributo può arrivare fino al doppio dell’investimento, con un massimo di 145.000 euro.

La selezione avviene con procedura valutativa “a sportello”, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento delle risorse. Le domande potranno essere presentate a partire dal 19 marzo 2026 tramite la piattaforma GeCoWEB Plus.

2) Technology Transfer Lazio

La misura Technology Transfer Lazio sostiene la valorizzazione dei risultati di progetti di ricerca con un alto livello di maturità tecnologica, che ha superato i test di laboratorio ed è pronta per essere applicata.

La call è rivolta a team di ricercatori composti da almeno tre persone e a startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Il percorso ha una durata di dieci mesi e si articola in tre fasi:

1. formazione;

2. sviluppo del business model;

3. accompagnamento agli investitori.

Si tratta della prima di quattro edizioni in programma e prevede incentivi economici rilevanti:

• un premio di 40.000 euro per l’avvio della fase iniziale;

• un contributo a fondo perduto fino a 110.000 euro per sostenere le attività della fase conclusiva;

• un investimento in quasi-equity fino a 400.000 euro per almeno due progetti particolarmente promettenti, tramite il fondo TT Venture Lazio.

Le candidature possono essere presentate dalle ore 13:00 del 2 marzo 2026 fino alle ore 13:00 del 5 giugno 2026.

Sono previste possibili collaborazioni con Enti di Ricerca, Investitori e Grandi Aziende che sono state illustrate durante l’evento dal direttore generale di Enea, Giorgio Graditi, dalla responsabile del Fondo Technology Transfer di CDP Venture Capital, Claudia Pingue; dal responsabile Imprenditorialità, Incentivi e Occupazione di Invitalia, Roberto Pasetti e dal Chief Non Regulated Business Officer di Acea Enrico Resmini.

Tutte le informazioni sui due bandi sono disponibili su lazioinnova.it.