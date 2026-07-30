Regione Lazio istituisce Tavolo permanente confronto Servizio Civile

Baldassarre: ‘Uno spazio stabile di dialogo per rafforzare partecipazione, ascolto e qualità del Servizio Civile sul territorio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta della Regione Lazio ha approvato l’istituzione del Tavolo regionale di confronto tra Regione, Enti del Servizio Civile Universale e giovani volontari, un organismo permanente con funzioni consultive nato per favorire il dialogo, la condivisione di buone pratiche e il miglioramento del sistema del Servizio Civile sul territorio.

Il Tavolo sarà composto da rappresentanti degli Enti del Servizio Civile Universale operanti nel Lazio e dal rappresentante regionale degli operatori volontari, con l’obiettivo di raccogliere proposte ed esigenze utili a rafforzare la qualità degli interventi.

L’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, ha dichiarato:

Vogliamo costruire un modello di governance sempre più partecipato, valorizzando il contributo di chi ogni giorno rende il Servizio Civile un’opportunità di crescita personale, cittadinanza attiva e coesione sociale. Con questo Tavolo creiamo uno spazio stabile di ascolto e confronto, capace di trasformare le esperienze di Enti e volontari in proposte concrete per migliorare il sistema regionale.

L’Assessore ha concluso:

Il Servizio Civile forma cittadini consapevoli e responsabili. Per questo abbiamo voluto dotare la Regione di uno strumento permanente che favorisca la collaborazione.

I componenti saranno selezionati attraverso una procedura pubblica rivolta agli Enti iscritti all’Albo del Servizio Civile Universale operanti nel Lazio.

La composizione garantirà un’adeguata rappresentanza delle diverse realtà territoriali; il mandato avrà durata biennale e sarà svolto a titolo gratuito.

Con questo provvedimento la Regione Lazio consolida il proprio impegno nel promuovere il Servizio Civile Universale come esperienza di crescita, solidarietà e partecipazione, rafforzando il confronto tra istituzioni, Enti e giovani volontari.