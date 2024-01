Regione Lazio incontra associazioni delle PMI, artigiani e commercianti

Tra le altre misure, prevista la riqualificazione del litorale e delle spiagge pontine e laziali

Presentazione delle misure per le imprese, inserite nel nuovo bilancio regionale, i bandi aperti e illustrazione delle misure previste nei prossimi mesi.

Questi i punti all’ordine del giorno dell’incontro che si è tenuto presso la Biblioteca Altiero Spinelli tra la Regione Lazio e le associazioni che rappresentano le Piccole e Medie Imprese Artigiani e Commercianti del territorio laziale.

Tra queste anche l’Unione Artigiani Italiani presente con il presidente regionale UAI Lazio Michele Francesco Abballe.

Un momento di proficuo confronto con l’Assessore allo sviluppo economico e Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, che, assieme a Tiziana Vetucci, Direttore Direzione Regionale Sviluppo Economia, al Presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini, e ad alcuni funzionari, ha illustrato tutte le misure in essere attualmente in regione Lazio e i progetti futuri.

Tra questi è stato annunciato lo stanziamento di circa 200 milioni di euro per la riqualificazione del litorale e delle spiagge delle coste laziali.

Si punta forte sulla blue economy, sono state incrementate le risorse sui consorzi industriali e verranno stanziate nuove risorse per artigianato e commercio, in particolare per il fondo a sostegno del commercio nelle aree pubbliche, botteghe storiche, moda e imprese e cooperative.

Confermata la legge sull’Etruria.

Nel corso della tavola rotonda sono state presentate due nuove misure: per Venture Capital e i Confidi sono stati stanziati altri sono stati messi altri, mentre 135 milioni serviranno a finanziare il Fondo Futuro, il Nuovo fondo piccolo credito e il basket bond.

In meriti agli avvisi del 2024, verranno promossi il progetto ricerca e innovazione, imprenditoria femminile, internazionalizzazione, e sono inoltre previste misure per i professionisti e per gli interventi a favore delle energie rinnovabili.

