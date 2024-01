Regione Lazio in USA per lancio missione AX-3, con Colonnello Villadei

Il 17 gennaio appuntamento al Kennedy Space Center in Florida

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi, martedì 16 gennaio, una delegazione della Regione Lazio, guidata dal Presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, partirà per gli Stati Uniti dove, mercoledì 17, assisterà, al Kennedy Space Center in Florida, al lancio della missione Ax-3 organizzata dalla compagnia americana Axiom Space, alla quale parteciperà il Colonnello dell’Aeronautica Militare, Walter Villadei, che volerà, per due settimane, sulla Stazione Spaziale internazionale.

L’equipaggio sarà composto da quattro membri.

Si tratta di una occasione importante e significativa, per l’Italia e per la nostra Regione, sia in termini di ricerca che innovazione. Senza dimenticare che il Lazio ha un patrimonio di eccellenze nel settore aerospaziale, dell’innovazione, dell’elettronica avanzata, con circa 300 aziende che operano in tale ambito.

Il viaggio negli States segue la missione in Giappone dello scorso dicembre, con una delegazione regionale guidata dal Presidente del Consiglio Aurigemma, assieme a Lazio Innova: quella è stata una opportunità per certi versi unica per far conoscere ulteriormente le grandi competenze e capacità delle nostre imprese, anche in vista dell’Expo 2025 di Osaka e del SusHi Tech Tokyo 2024, grande evento sull’innovazione.

Dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca:

Siamo onorati che la Regione possa essere presente a questo evento, che vedrà l’astronauta romano, il Colonnello Villadei, prendere parte a questa missione. La nostra Amministrazione punta molto sull’innovazione: faremo il possibile per essere pronti a cogliere tutte queste opportunità che offre la new space economy. Sul nostro territorio, ci sono oltre 250 aziende che operano nell’ambito dell’aerospazio, dell’alta tecnologia, vere e proprie eccellenze del settore. Queste iniziative possono rappresentare occasioni utili per favorire nuove opportunità di crescita per le nostre realtà imprenditoriali, creando collaborazioni anche per acquisire nuove competenze scientifiche e tecnologiche. Come già avvenuto nella missione del mese scorso in Giappone, siamo pronti a supportare le attività produttive della nostra regione, che si sono contraddistinte per grande professionalità e qualità.

Aggiunge Antonello Aurigemma: