Regione Lazio, Ghera: Sale a 252 milioni di euro il fondo per il TPL

L’Assessore: ‘La Giunta di centrodestra conferma la grande attenzione per la mobilità dei cittadini della Capitale e della Regione Lazio’

Per la prima volta nella storia Roma Capitale riceve 252 milioni di euro di stanziamenti da parte della Regione Lazio per il TPL.

A prevederlo è una delibera approvata oggi su proposta dell’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, che fissa a 252 milioni di euro lo stanziamento di risorse che verranno trasferite al Campidoglio per l’anno 2025.

L’Assessore Fabrizio Ghera dichiara: