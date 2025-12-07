Regione Lazio e MiC rilanciano Villa Silvestri Rivaldi

Presentazione dell’accordo di programma e visita del cantiere di restauro. Lo straordinario progetto di rinascita del sito cinquecentesco nel cuore di Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Martedì 9 dicembre, alle ore 11:30, via del Colosseo 61, Roma, presso la storica Villa Silvestri Rivaldi, autentico gioiello rinascimentale affacciato sul Colosseo e sui Fori Imperiali, si terrà la presentazione dell’accordo di programma tra Regione Lazio e Ministero della Cultura per la valorizzazione e il restauro dell’intero complesso tramite le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, FSC, e in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Restauro, ICR.

Durante l’evento, saranno illustrate le prime sale riqualificate, le attività di restauro in corso e le iniziative di conservazione partecipata che coinvolgeranno cittadini e professionisti.

Interverranno

Alessandro Giuli, Ministro della Cultura;

Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio;

Simona Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio.

Durante la visita sarà possibile ammirare gli ambienti storici, gli affreschi cinquecenteschi, il percorso dei giardini e conoscere le innovazioni tecniche adottate nei cantieri didattici.