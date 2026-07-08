Regione Lazio e ASTRAL completano interventi sulla Rieti – Terminillo

In occasione della 59ª Coppa Carotti, in programma dall’10 al 12 luglio 2026

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio, grazie al lavoro di ASTRAL, ha completato i lavori per il rifacimento del manto stradale, la segnaletica orizzontale, la pulizia delle cunette e lo sfalcio dell’erba sulla strada regionale 4bis del Terminillo in vista della 61ª Rieti – Terminillo – 59ª Coppa Carotti, in programma dall’10 al 12 luglio 2026.

Le attività hanno riguardato il rifacimento del manto stradale, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la pulizia delle cunette e lo sfalcio della vegetazione lungo il tracciato interessato dalla storica cronoscalata, con l’obiettivo di garantire i più elevati standard di sicurezza per i piloti, gli addetti ai lavori e il pubblico.

L’impegno di ASTRAL proseguirà anche durante lo svolgimento della competizione. L’azienda metterà infatti a disposizione due squadre operative dedicate: una sarà impegnata nella pulizia del percorso con una spazzatrice prima dell’inizio della gara e rimarrà operativa per eventuali interventi di ripristino della carreggiata in caso di incidenti o necessità; una seconda squadra sarà invece pronta a intervenire tempestivamente per il ripristino o la riparazione dei guardrail, qualora dovessero subire danneggiamenti nel corso della manifestazione.

L’Assessore ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha dichiarato:

La Coppa Carotti è una manifestazione cha rappresenta un patrimonio sportivo, storico e identitario per la città di Rieti e per l’intero territorio. Per questo, grazie all’impegno di ASTRAL, che ringrazio, abbiamo realizzato un importante intervento di manutenzione e preparazione del tracciato, affinché la competizione possa svolgersi nelle migliori condizioni possibili. È un lavoro svolto in sinergia che testimonia la vicinanza della Regione Lazio al territorio e il nostro impegno per garantire la sicurezza di piloti, addetti ai lavori e pubblico, pronti a vivere ancora una volta lo spettacolo della storica cronoscalata.

Giuseppe Simeone, Amministratore unico di ASTRAL, ha dichiarato: