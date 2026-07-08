Regione Lazio e ASTRAL completano interventi sulla Rieti – Terminillo

In occasione della 59ª Coppa Carotti, in programma dall’10 al 12 luglio 2026
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Regione Lazio, grazie al lavoro di ASTRAL, ha completato i lavori per il rifacimento del manto stradale, la segnaletica orizzontale, la pulizia delle cunette e lo sfalcio dell’erba sulla strada regionale 4bis del Terminillo in vista della 61ª Rieti – Terminillo – 59ª Coppa Carotti, in programma dall’10 al 12 luglio 2026.
Le attività hanno riguardato il rifacimento del manto stradale, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la pulizia delle cunette e lo sfalcio della vegetazione lungo il tracciato interessato dalla storica cronoscalata, con l’obiettivo di garantire i più elevati standard di sicurezza per i piloti, gli addetti ai lavori e il pubblico.
L’impegno di ASTRAL proseguirà anche durante lo svolgimento della competizione. L’azienda metterà infatti a disposizione due squadre operative dedicate: una sarà impegnata nella pulizia del percorso con una spazzatrice prima dell’inizio della gara e rimarrà operativa per eventuali interventi di ripristino della carreggiata in caso di incidenti o necessità; una seconda squadra sarà invece pronta a intervenire tempestivamente per il ripristino o la riparazione dei guardrail, qualora dovessero subire danneggiamenti nel corso della manifestazione.
L’Assessore ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha dichiarato:
La Coppa Carotti è una manifestazione cha rappresenta un patrimonio sportivo, storico e identitario per la città di Rieti e per l’intero territorio.
Per questo, grazie all’impegno di ASTRAL, che ringrazio, abbiamo realizzato un importante intervento di manutenzione e preparazione del tracciato, affinché la competizione possa svolgersi nelle migliori condizioni possibili.
È un lavoro svolto in sinergia che testimonia la vicinanza della Regione Lazio al territorio e il nostro impegno per garantire la sicurezza di piloti, addetti ai lavori e pubblico, pronti a vivere ancora una volta lo spettacolo della storica cronoscalata.
Giuseppe Simeone, Amministratore unico di ASTRAL, ha dichiarato:
Anche quest’anno ASTRAL ha messo a disposizione risorse e personale, garantendo le migliori condizioni infrastrutturali per lo svolgimento della competizione sportiva.
L’azienda è intervenuta sia per preparare il percorso di gara, che per assicurare la presenza di due squadre di operatori con l’obiettivo di intervenire in tempo reale qualora si rendesse necessario.
In collaborazione con la Regione, siamo impegnati a migliorare costantemente la qualità e la sicurezza del sistema della viabilità per fornire un servizio sempre più efficiente.