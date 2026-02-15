Regione Lazio – Cotral, Metromare e Roma – Viterbo: dati migliorano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Nel mese di gennaio 2026 il servizio ferroviario delle linee Roma – Viterbo e Metromare ha confermato un miglioramento significativo rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’analisi dei report delle soppressioni evidenzia un cambiamento concreto nella stabilità del servizio, con una riduzione marcata delle corse cancellate su tutte le tratte.

Per la Metromare, le soppressioni totali si sono ridotte dell’84%, con un calo del 39% delle cancellazioni riconducibili a guasti ai treni gestiti da Cotral. Un miglioramento ancora più rilevante emerge sulla Roma – Viterbo: sulla tratta urbana, le soppressioni complessive diminuiscono del 90%, mentre quelle dovute a guasti ai convogli Cotral calano dell’86%.

Sulla tratta extraurbana, la riduzione totale delle soppressioni raggiunge il 77%, con un calo dell’85% delle cancellazioni imputabili ai guasti ai treni. Nel complesso, i dati confermano un netto cambio di passo nella qualità e nell’affidabilità del servizio, grazie alla diminuzione significativa delle interruzioni legate alle criticità tecniche dei convogli.

Il Presidente di Cotral, Manolo Cipolla, dichiara:

Gli investimenti sul materiale rotabile e le misure adottate per migliorare la manutenzione stanno producendo effetti concreti.

L’Assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, commenta:

Grazie al lavoro di Cotral sulle revisioni e manutenzioni dei treni e agli investimenti straordinari avviati in due anni e mezzo dalla giunta regionale, le ferrovie Roma – Viterbo e Roma – Lido iniziano ad avere un servizio più stabile rispetto al passato.

Questi risultati sono frutto anche di importanti lavori sulle infrastrutture che stanno già migliorando il servizio.

Sappiamo che c’è ancora molto da fare ma l’obiettivo della Regione Lazio è rendere sempre più efficienti queste ferrovie.