Regione Lazio, assegnato 1 mln di euro a 24 Comuni lacuali

Ghera: ‘Per il 2026 aumentiamo di oltre il 50% la dotazione per i Comuni lacuali rispetto al passato’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Regione Lazio ha approvato il prospetto delle amministrazioni comunali lacuali ammesse all’erogazione del contributo totale di un milione di euro stanziato dalla Giunta, su proposta dell’Assessore alla Tutela del Demanio, Fabrizio Ghera.
Il finanziamento, che aumenta l’importo dai 600mila euro stanziati per il 2025, è a sostegno ai comuni lacuali per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della fruizione dei litorali balneabili per l’annualità 2026, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di mete turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialità ricettive delle spiagge lacuali.
L’Assessore Ghera dichiara:
Per il 2026 aumentiamo di oltre il 50% la dotazione per i Comuni lacuali rispetto al passato. Si tratta di un importante intervento a tutela e valorizzazione del patrimonio lacuale della nostra Regione che consentirà ai Comuni interessati di poter rendere sempre più fruibili i litorali dei laghi, favorendo l’attrattività turistica e commerciale dei territori.
I fondi ripartiti:
Lago di Bracciano: Anguillara Sabazia (84,5 mila euro), Bracciano (90 mila euro), Trevignano Romano (53,5 mila euro).
Lago di Turano: Ascrea (19,7 mila euro), Colle di Tora (37,2 mila euro), Paganico Sabino (18,8 mila euro), Rocca Sinibalda (48,3 mila euro), Castel di Tora (39,6 mila euro).
Lago di Bolsena: Bolsena (69 mila euro), Capodimonte (49,7 mila euro), Gradoli (56,9 mila euro), Grotte di Castro (12,7 mila euro), Marta (36,7 mila euro), Montefiascone (85,8 mila euro).
Lago di Vico: Caprarola (37,2 mila euro), Ronciglione (51,5 mila euro).
Lago di Paterno: Castel Sant’Angelo (8mila euro).
Lago di Albano: Castel Gandolfo (33mila euro).
Lago Salto: Fiamignano (11mila euro), Varco Sabino (26,6 mila euro), Pescorocchiano (52,8mila euro), Petrella Salto (56,6 mila euro), Marcetelli (7,8 mila euro).
Lago di Nemi: Nemi (37,9 mila euro).