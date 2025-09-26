Regione Lazio, aperto bando ‘Servizi in Rete’

1,6 milioni destinati a Unioni di Comuni e Comunità Montane

È online l’avviso pubblico di Regione Lazio denominato ‘Servizi in Rete – sostegno alle Gestioni comunali associate’, finalizzato all’assegnazione delle risorse a sostegno dell’esercizio di funzioni e servizi svolti, nell’anno 2024, in forma associata da parte delle Unioni di comuni e delle Comunità montane del Lazio.

Il bando, che scade il 27 ottobre di quest’anno, prevede l’assegnazione di oltre un milione e seicentomila euro.

Per presentare validamente domanda di contributo, le Unioni di comuni e le Comunità montane dovranno essere attive alla data della pubblicazione dell’Avviso e aver svolto nel corso dell’anno 2024 le funzioni e i servizi per i quali richiedono il contributo.

Le risorse saranno attribuite per le funzioni gestite in forma associata riguardanti l’organizzazione generale dell’amministrazione, la gestione finanziaria e contabile e controllo, i servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, i servizi di trasporto pubblico comunale, il catasto, la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, le attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, i servizi sociali, l’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi, l’edilizia scolastica, la polizia municipale e la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici.

