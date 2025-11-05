Regione Lazio al World Travel Market di Londra

Palazzo: Stiamo costruendo una strategia di promozione integrata e sostenibile per far conoscere il nostro territorio più autentico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Lazio si presenta al WTM, World Travel Market, di Londra come una regione da vivere tutto l’anno, dove cultura, natura, enogastronomia, sport e spiritualità si intrecciano in un’offerta turistica unica nel panorama nazionale.

Dopo il taglio del nastro con il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, l’Assessore al Turismo, Ambiente e Sport Elena Palazzo ha rappresentato la Regione Lazio nel corso del panel ‘Andamento lento: i nuovi paradigmi dei Cammini nel Lazio’, insieme all’Amministratore delegato di ENIT, Ivana Jelinic.

Durante il suo intervento, l’Assessore ha ricordato come il Turismo dei Cammini rappresenti uno dei pilastri del nuovo Piano Triennale del Turismo del Lazio, dedicato a promuovere un’esperienza sostenibile e diffusa, capace di valorizzare anche le aree meno conosciute.

Il Lazio conta oggi oltre 2.000 chilometri di percorsi tracciati, tutti inseriti nella Rete dei Cammini del Lazio, RCL.

L’Assessore Palazzo ha espresso la volontà di creare un ente unico che coordini e gestisca in modo integrato la rete dei Cammini del Lazio, valorizzando la collaborazione tra enti locali, associazioni, parchi e operatori del settore.

L’Assessore Palazzo ha dichiarato:

Vogliamo costruire una governance condivisa che permetta di gestire i Cammini in modo unitario e coordinato. Avere una regia chiara significa poter programmare e rendere sempre più attrattiva un’offerta turistica che unisce natura, cultura e spiritualità in un’unica esperienza. Il turismo lento è uno dei cluster strategici su cui si basa la nostra programmazione perché crediamo che il futuro di questo asset passi da qui: da esperienze sostenibili, capaci di raccontare la vera identità dei luoghi.

La Regione Lazio ha già investito 1,687 milioni di euro tra il 2024 e il 2025 per la messa in sicurezza e la valorizzazione dei percorsi.