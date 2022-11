Regione Lazio, al via Startupper School Academy edizione 2022-2023

Tre le azioni messe in campo da Lazio Innova: Startupper tra i Banchi di Scuola con i suoi contest innovativi rivolti agli Istituti Secondari Superiori del Lazio, Startupper School Food per gli Istituti Alberghieri e Lazio Contemporaneo per i Licei Artistici

La Regione Lazio lancia l’ottava edizione di ‘Startupper School Academy’ con l’obiettivo di promuovere il talento, l’innovazione, l’imprenditorialità e la creatività nelle scuole del Lazio.

È fondamentale investire sul talento e su nuovi strumenti educativi, seguendo una metodologia coinvolgente e innovativa. Per questo motivo il Programma realizzato da Lazio Innova e riconosciuto nei ‘Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)’, rinnova l’impegno della Regione a sostenere il lavoro dei docenti e la creatività degli studenti durante l’annualità scolastica 2022-23.

La nuova edizione sarà realizzata in modalità ibrida, alternando momenti formativi in presenza e online, grazie all’utilizzo della piattaforma e-learning di Lazio Innova. I partecipanti saranno chiamati in questo modo ad interagire e ad approfondire gli argomenti affrontati in aula durante il percorso.

Attraverso moduli formativi interattivi e stimolanti gli studenti, supportati dai tutor degli Spazi Attivi regionali, realizzeranno soluzioni e progetti innovativi e si candideranno a vincere i premi messi in palio per le scuole e i team.

Anche quest’anno, a supporto del programma Startupper School Academy, un ruolo molto importante sarà svolto dal FabLab Lazio, i laboratori digitali di Lazio Innova dotati di attrezzature e tecnologie all’avanguardia per la realizzazione pratica dei prototipi.

Ha dichiarato l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione, Paolo Orneli:

Siamo orgogliosi di annunciare l’8ª edizione di Startupper School Academy, una iniziativa che finora ha coinvolto complessivamente 1000 istituti, 45.000 studenti e 1720 docenti, realizzando 548 business model e 132 prototipi. È bello vedere svilupparsi l’energia creativa dei nostri giovani; Startupper School Academy, attraverso una metodologia coinvolgente e innovativa, offre alle nuove generazioni gli strumenti necessari a creare un nuovo modello di sviluppo più equo e più sostenibile. Attraverso un percorso formativo che inizia tra i banchi di scuola, scommettiamo sul loro talento e sulla loro voglia di cambiare il mondo per dare al nostro territorio un’idea di futuro diverso, più giusto e più democratico.

Ha dichiarato Lorenzo Sciarretta, Delegato alle Politiche Giovanili del Presidente della Regione Lazio:

Questa iniziativa cresce anno dopo anno coinvolgendo sempre più istituti scolastici, grazie all’impegno studenti, docenti, dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e di Lazio Innova. Da ora, parte anche il percorso Lazio Contemporaneo dedicato ai licei artistici. Sarà il talento dei ragazzi che vi parteciperanno a dare l’’impulso vincente, un’esperienza che speriamo possa trasformarsi anche in un’opportunità concreta per il loro futuro.

Il Programma si compone al momento di tre azioni principali:

• Startupper Tra i Banchi di Scuola, un percorso formativo che prevede, al termine, la partecipazione alla Competizione Regionale e a dei Contest. Sfide di innovazione lanciate insieme a prestigiosi partner, da sempre un supporto fondamentale sui temi dell’innovazione. L’obiettivo è quello di sviluppare negli studenti le capacità di ideare, presentare e realizzare soluzioni in un’ottica imprenditoriale e in termini di transizione digitale, ecologica e sociale. Destinatari: gli studenti delle classi 3°, 4° e 5° degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del Lazio.

• Startupper School Food, per valorizzare, insieme ad Agro Camera, l’innovazione nelle produzioni agroalimentari e della ristorazione regionale. Destinatari: gli studenti delle classi 3°, 4° e 5° degli Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e Ristorazione del Lazio.

• Lazio Contemporaneo per le Scuole, per favorire in collaborazione con il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI A[R]T Work) la progettazione e la comunicazione di “nuovi souvenir”, dando nuova vita a oggetti che fanno parte del nostro patrimonio, prendendo ispirazione dalle tipicità e dal contesto culturale, artigianale e tradizionale delle cinque province laziali. Destinatari: gli studenti delle classi 4° dei Licei Artistici degli indirizzi didattici di Design, Arti figurative, Moda e Design, Architettura, Scenografia, Grafica e Comunicazione multimediale.

Altre iniziative, in via di definizione, saranno realizzate nel corso dell’anno scolastico.

Gli Istituti interessati possono candidarsi a partecipare su: https://www.lazioinnova.it/innovazione-aperta/categoria-iniziativa/startupper-school-academy/