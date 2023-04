Regione Lazio, aggiornato Piano decennale edilizia sanitaria

Necessario nuovo accordo con il Gemelli per investimento di 23 milioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È stata approvata oggi, 27 aprile, la delibera di Giunta relativa alla terza fase del Piano decennale di Edilizia Sanitaria, che prevede l’aggiornamento di un accordo di programma integrativo già sottoscritto per la realizzazione di 17 interventi approvati per un importo complessivo di 86 milioni di euro di cui 81.791.933 euro a carico dello Stato e 4.304.838 euro a carico della Regione Lazio e altri Enti beneficiari.

Gli investimenti più sostanziosi riguardano l’IFO a cui andranno in totale 24.980.000 euro; la ASL di Latina a cui andranno circa 12.200.00.000 euro, per due interventi; il policlinico di Tor Vergata a cui andranno poco più di 7 milioni di euro per 2 interventi.

E poi, ancora, quasi 7 milioni di euro andranno al Policlinico Umberto I e via via fino al Sant’Andrea a cui andranno 2.236.000 euro in totale.

Inoltre, la delibera prevede lo stralcio dell’investimento di 23 milioni previsto per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica del Policlinico Agostino Gemelli.

Tale intervento dovrà essere deciso con un successivo e separato accordo tra Regione e policlinico universitario.

I 23 milioni di euro saranno destinati, quindi, a nuovi interventi di edilizia sanitaria.