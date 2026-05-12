Regione Lazio, 500mila euro per il turismo accessibile sul litorale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio, con una determinazione della Direzione Inclusione Sociale, ha finalizzato 500.000 euro per i distretti sociosanitari comprendenti i comuni del litorale laziale e quelli isolani di Ponza e Ventotene, per interventi a favore del turismo accessibile e inclusivo nelle aree in questione.

Il provvedimento va così ad integrare i 3 milioni di euro stanziati dall’Assessore per lo sviluppo economico, commercio, artigianato, industria e internazionalizzazione, Roberta Angelilli a favore delle amministrazioni locali per sostenere una serie di interventi volti a migliorare i servizi nelle spiagge libere.

L’Assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, dichiara:

Tale intervento vuole promuovere il diritto alla piena fruizione delle spiagge e delle aree turistico-ricreative da parte delle persone con disabilità, anche gravissima, migliorando l’accessibilità delle spiagge libere e delle aree demaniali marittime e lacuali.

I 500.000 euro consentiranno la realizzazione di aree accessibili e attrezzate per la balneazione, l’acquisto di sedie a rotelle da spiaggia e carrozzine anfibie, l’installazione di passerelle per il passaggio agevole in carrozzina e di ausili per il trasferimento in acqua, inclusi sollevatori, oltre a interventi per garantire la sicurezza dell’accesso alle spiagge libere e ai pontili e l’adeguamento e miglioramento delle aree di stazionamento e dei servizi dedicati alle persone con disabilità.