Regione Lazio: 4,2 milioni per i 22 Comuni dell’Etruria Meridionale

Angelilli: ‘Un Piano per valorizzare un territorio strategico tra cultura, infrastrutture, innovazione e blue economy’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano straordinario di interventi per lo sviluppo economico e la valorizzazione dell’Etruria Meridionale, destinando 4,2 milioni di euro ai 22 Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale e della provincia di Viterbo interessati dalla legge regionale n. 18/2022.

Il Piano prevede 1,2 milioni di euro per spese correnti nel 2026 e 3 milioni di euro in conto capitale destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali nel triennio 2026-2028.

La Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha dichiarato:

Con questo Piano destiniamo 4,2 milioni di euro per sostenere lo sviluppo economico e la valorizzazione dell’Etruria Meridionale. Investiamo su un territorio strategico che racchiude un patrimonio storico, culturale e paesaggistico di grande valore, un sistema produttivo ricco di eccellenze e due infrastrutture fondamentali come il porto di Civitavecchia e l’aeroporto di Fiumicino. Vogliamo accompagnare la crescita di quest’area puntando sulla riqualificazione dei territori, sul rafforzamento dei collegamenti, sulla valorizzazione delle filiere agroalimentari e della blue economy, promuovendo innovazione, sostenibilità e nuove opportunità di sviluppo per i 22 Comuni coinvolti.

I Comuni beneficiari sono: Allumiere, Anguillara Sabazia, Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Monte Romano, Oriolo Romano, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano, Tuscania, Vejano e Villa San Giovanni in Tuscia.

Le risorse potranno finanziare interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, anche attraverso l’impiego di tecnologie innovative; alla promozione delle produzioni agroalimentari e vitivinicole di eccellenza e dei biodistretti; alla difesa del suolo e al recupero ambientale; al miglioramento della viabilità e dei collegamenti tra l’entroterra e i principali hub logistici regionali, con particolare riferimento al porto di Civitavecchia e all’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, favorendo anche lo sviluppo sostenibile delle attività legate al mare e alla blue economy.

Il Piano punta a rafforzare la competitività e l’attrattività dell’Etruria Meridionale, valorizzando un territorio che unisce borghi storici, aree archeologiche, parchi naturali, laghi, terme, produzioni di qualità e un sistema logistico di rilevanza nazionale, creando nuove opportunità di crescita economica e occupazionale per le comunità locali.