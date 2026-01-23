Regione – Contral: migliora affidabilità ferroviaria RM – VT e Metromare

Forte riduzione delle soppressioni di treni nel bimestre novembre – dicembre 2025

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Nei mesi di novembre e dicembre 2025 il servizio ferroviario delle linee Roma – Viterbo e Metromare ha registrato un miglioramento significativo, frutto del lavoro congiunto per aumentare affidabilità, manutenzione e continuità di esercizio.

I numeri raccontano un cambiamento concreto, percepibile per migliaia di pendolari che ogni giorno si affidano a queste linee per i propri spostamenti. Un netto cambio di passo sulla linea Roma – Viterbo, sia urbana sia extraurbana, dove il calo delle soppressioni è stato particolarmente rilevante.

Nel tratto urbano, le soppressioni si sono ridotte del 78% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un crollo dell’83% dei treni cancellati per guasto ai convogli.

Si tratta di un risultato importante, che riflette un miglioramento sensibile nella gestione e nella manutenzione dei treni.

Anche la tratta extraurbana mostra un’evoluzione analoga: nel 2025 le soppressioni sono diminuite del 77%, con una riduzione del 75% dei casi legati ai guasti dei treni. Un quadro che conferma l’efficacia degli interventi pianificati negli ultimi mesi e la crescente stabilità del servizio.

Situazione positiva anche sulla linea Metromare. Pur trattandosi di una rete che risente fortemente delle condizioni infrastrutturali, il bimestre 2025 segna una diminuzione complessiva delle soppressioni del 15%.

Particolarmente significativo il dato relativo ai convogli: le cancellazioni dovute a guasto ai treni sono diminuite del 72% rispetto al 2024.

Il Presidente di Cotral, Manolo Cipolla, dichiara:

Un risultato che, seppur in un contesto operativo complesso, rappresenta un passo in avanti verso una maggiore regolarità degli spostamenti e una migliore qualità del servizio quotidiano. I dati dell’ultimo bimestre del 2025 confermano una tendenza positiva: meno guasti, meno cancellazioni e un servizio più stabile. Sono effetti diretti degli investimenti effettuati sul materiale rotabile, delle attività di manutenzione straordinaria e dell’attenzione posta al miglioramento delle condizioni di esercizio. Il lavoro proseguirà lungo tutto il 2026, con l’obiettivo di consolidare questi risultati e offrire ai cittadini un sistema di trasporto sempre più affidabile e all’altezza delle necessità del territorio.

L’Assessore ai Trasporti, alla Mobilità, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, commenta: