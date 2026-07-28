Regione Campania stanzia oltre 4,7 mln per iniziative Terzo Settore

Pubblicato un nuovo avviso che finanzia progetti promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Regione Campania ha pubblicato un nuovo avviso pubblico, in attuazione dell’Accordo di Programma 2025/2027 sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per promuovere e sostenere iniziative e progetti di rilevanza locale in favore di Organizzazioni di Volontariato, OdV, Associazioni di Promozione Sociale, APS, e Fondazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, RUNTS.

L’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Andrea Morniroli, dichiara:

Il contributo è a sostegno di progetti di rilevanza locale, capaci di rispondere in modo concreto ai bisogni reali dei territori campani, con impatti tangibili e duraturi sulle comunità. Con questo avviso vogliamo dare alle Organizzazioni di Volontariato, alle Associazioni di Promozione Sociale e alle Fondazioni del Terzo Settore gli strumenti per costruire risposte innovative alle fragilità sociali, dalla povertà all’isolamento ed emarginazione, dall’inclusione delle persone con disabilità al contrasto delle disuguaglianze, fino alla tutela dell’ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici.

La dotazione complessiva è pari a 4.772.609 euro e sarà destinata a due tipologie di progetti realizzati da soggetti in partenariato:

• progetti a valenza comunale e/o sovracomunale, promossi da un capofila e almeno un partner, con un costo compreso tra 25.000 e 49.999 euro;

• progetti a valenza interprovinciale e/o regionale, promossi da un capofila e almeno due partner, con un costo compreso tra 50.000 e 170.000 euro.

Per entrambe le linee, il contributo pubblico potrà coprire fino all’80% del costo del progetto, con un cofinanziamento minimo del 20% a carico dei soggetti proponenti.

È anche prevista una riserva di 1.400.000 euro per i progetti a valenza comunale e sovracomunale.

Le proposte progettuali dovranno avere una durata compresa tra 12 e 18 mesi e rispondere ad almeno una delle dieci aree di intervento individuate dall’avviso, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

L’Assessore Morniroli aggiunge:

Sarà fondamentale costruire dei partenariati strategici, su piccola scala o su larga scala, che sappiano mettere in rete le energie migliori del terzo settore campano. È proprio dalla capacità di fare sistema, di collaborare tra enti diversi e con le istituzioni locali, che nascono i progetti più solidi e capaci di lasciare un segno duraturo sui territori. Abbiamo inoltre introdotto una novità rispetto agli anni passati introducendo una linea di progetto rivolta ai piccoli enti che spesso, anche se radicati sul territorio e facendo un ottimo lavoro, non hanno la forza e la struttura per gestire progetti legati a grandi finanziamenti. Un modo per sostenere quelle piccole realtà che a volte sono veri e propri tesori sommersi nei territori.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio digitale dedicato della Regione Campania (‘Richiesta di contributi per iniziative e progetti del terzo settore’), dalle ore 17:00 del 3 agosto 2026 alle ore 17:00 del 24 settembre 2026.

L’avviso pubblico integrale e la relativa modulistica sono consultabili sul sito istituzionale della Regione e sul BURC numero 40 del 27/07/2026.