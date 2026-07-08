Regione Campania – sindacati: indennità PS e 118 al personale non medico

Fico: ‘Vogliamo valorizzare i lavoratori e le lavoratrici del comparto sanitario’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Al termine di un incontro tenutosi questo pomeriggio presso la sede della Regione Campania di Palazzo Santa Lucia tra il Presidente della Giunta Roberto Fico e i rappresentanti sindacali del comparto sanitario, si è sottoscritto, con piena soddisfazione delle parti sindacali, l’accordo per il riconoscimento dell’indennità di pronto soccorso al personale sanitario dipendente del comparto sanità, che lavora presso i pronto soccorso/ OBI e il 118.

Questo accordo è un primo risultato di un tavolo di ascolto e confronto in cui il Presidente e le parti sindacali si sono reciprocamente impegnati ad intraprendere le azioni necessarie per perseguire il miglioramento constante dell’assistenza sanitaria regionale ai cittadini e per la tutela e valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende sanitarie regionali.

Il totale delle risorse previste a copertura degli incrementi delle indennità, in parte retroattive, ammonta a circa 17 milioni di euro per il 2025 e quasi 20 milioni di euro per il 2026.

Le figure beneficiarie dell’intesa sono, tra le altre, gli infermieri, le ostetriche, gli operatori socio-sanitari, OSS, il personale tecnico e sociosanitario e più in generale il personale non medico.

Il Presidente Fico ha dichiarato: