Regione Campania rafforza promozione agroalimentare ed export

Approvata la partecipazione ad oltre 100 manifestazioni fieristiche tra il 2027 e il 2028

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Più di 100 manifestazioni fieristiche ed eventi nel 2027 e 2028 in calendario per le aziende agroalimentari e ittiche campane, per un rafforzamento della promozione sui mercati internazionali e una nuova strategia che guarda all’Asia.

È questa la direttrice del ‘Programma di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e dell’acquacoltura‘, approvato dalla Giunta della Regione Campania su proposta degli Assessorati all’Agricoltura e alla Pesca per le annualità 2027 e 2028, oltre che per il secondo semestre 2026.

Il Programma coinvolge i comparti agroalimentare, zootecnico, vitivinicolo, olivicolo, biologico, florovivaistico, forestale, della pesca e dell’acquacoltura e prevede un calendario di partecipazione a 22 eventi fieristici nel 2026, 55 nel 2027 e altri 54 nel 2028, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese campane.

L’Assessora all’Agricoltura, Mara Carmela Serluca, ha dichiarato:

Continuiamo a sostenere la promozione delle produzioni campane per consolidare la presenza delle nostre aziende sui mercati nazionali e internazionali. I buoni risultati raggiunti sinora ci hanno spinto ad investire ancora in questa direzione, con la proposta di un programma fieristico di grande respiro. La novità più significativa è l’apertura ai mercati asiatici attraverso la partecipazione a otto appuntamenti del circuito SIAL nel mondo, dove promuoveremo, insieme alle eccellenze agroalimentari campane, anche l’arte del pizzaiolo napoletano, in collaborazione con gli Assessorati al Turismo, alle Attività Produttive e alla Cultura. Spostiamo così il focus dai mercati nordamericani a quelli asiatici, portando nel 2027 e nel 2028 i nostri prodotti in due città della Cina, oltre che in Giappone, Indonesia, Malesia, Vietnam e India.

Un capitolo importante del Programma è dedicato anche alla valorizzazione della filiera ittica. Sono infatti previsti oltre venti eventi promozionali tra il 2027 e il 2028 dedicati ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

L’Assessore alla Pesca e Acquacoltura Fiorella Zabatta ha dichiarato:

Rafforziamo il nostro impegno a supporto della filiera ittica campana, puntando sulla promozione come leva strategica per la crescita del comparto. Intendiamo creare nuove opportunità per le imprese, favorendo l’incontro diretto con buyer e operatori dei mercati nazionali e internazionali e accompagnando i nostri produttori nei percorsi di internazionalizzazione. Grazie alle risorse del FEAMPA continuiamo ad investire nella valorizzazione delle nostre eccellenze della pesca. Le azioni di promozione in programma sono un importante investimento sul futuro dell’economia del mare della Campania.

Tra gli appuntamenti strategici della Programmazione 2027 spicca inoltre la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup, a Napoli da maggio e luglio: una vetrina internazionale di assoluto rilievo, che offrirà all’intera Campania l’opportunità di raccontare la propria identità, anche attraverso la promozione delle proprie eccellenze agroalimentari.