Regione Campania, provvedimenti di Giunta 29 gennaio 2026

Fico: ‘Una Regione può crescere solo se crescono tutti i suoi territori’

Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania.

Tra i provvedimenti esaminati e approvati figurano:

Strategie territoriali per le Aree Interne

Il provvedimento è finalizzato ad attuare strumenti idonei al raggiungimento dei target di spesa e di performance per l’utilizzo di tutte le risorse europee destinate alle Aree Interne della Campania e per agevolare il conseguimento delle finalità della Strategia nazionale per le Aree interne.

A questo scopo si istituisce un Comitato d’indirizzo presieduto dal Presidente della Giunta Regionale e composto da rappresentanti delle singole Aree interne con il compito, tra gli altri, di presidiare l’avanzamento degli interventi e affrontare eventuali criticità.

Schema di Protocollo d’Intesa per la realizzazione di interventi strategici per la Città di Napoli

Regione Campania e Comune di Napoli condividono un modello di governance che prevede un confronto tra vari livelli territoriali e istituzionali per la definizione e l’attuazione di interventi strategici per la Città di Napoli, tra cui: politiche dell’abitare, potenziamento del trasporto pubblico – 35 nuovi tram -, tutela dell’ambiente – messa in sicurezza per il Monte Echia -, ottimizzazione degli edifici pubblici dal punto di vista energetico e della sicurezza – adeguamento dello stadio Diego Armando Maradona -, miglioramento dei servizi digitali.

Presa d’atto dell’entrata in funzione di 16 Case della Comunità

La Giunta prende atto della documentazione relativa all’entrata in funzione di 16 nuove di Casa della Comunità dotate delle attrezzature tecnologiche necessarie al loro pieno funzionamento.

Si tratta di 7 strutture di tipologia Hub, centri di riferimento h24 per una popolazione di 40/50mila abitanti, e 9 Spoke, articolazioni territoriali per garantire la continuità assistenziale.

Sostegno al progetto ‘Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata’

La Giunta regionale ha approvato l’atto di indirizzo per sostenere finanziariamente il progetto ‘Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata Napoli’.

Il programma è finalizzato all’inserimento socio-lavorativo di cittadini residenti nella Città Metropolitana di Napoli attraverso la realizzazione di tirocini extracurriculari della durata di 12 mesi presso il Comune di Napoli, la Città Metropolitana e le relative strutture operative.

Oltre ai primi 800 tirocinanti già finanziati con risorse statali, la Giunta recepisce la richiesta della Città metropolitana di Napoli di contribuire con risorse pari a 3,5 milioni di euro – da assegnare con successivi atti – per soddisfare le richieste di 430 beneficiari risultati idonei alla procedura.

Borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026

Approvati anche i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026, destinate alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, statali e paritarie, della Regione Campania. L’importo della borsa di studio è fissato in 250 euro, con una soglia massima di accesso pari a 15.748,48 euro di ISEE.

L’intervento è finanziato con risorse statali del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per un ammontare complessivo di circa 6,9 milioni di euro assegnati alla Regione Campania per l’anno 2025. La piattaforma per la presentazione delle istanze verrà attivata ai primi di marzo.

Aggiornamento Tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali

L’organismo riattiva il meccanismo della partecipazione e della concertazione. Il tavolo agisce come supporto alla programmazione e monitoraggio dei piani sociali di zona, con la finalità, tra l’altro, di migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti sul territorio regionale attraverso una sistematica attività di analisi e valutazione delle performances del welfare campano, nonché per l’individuazione e la promozione delle buone pratiche e il supporto ai processi decisionali regionali.

Viene anche aggiornata la composizione: sarà presieduto dall’Assessore regionale alle Politiche sociali e prevede la possibilità di partecipazione di esperti per aree tematiche in base a comprovate esperienze, nonché l’attivazione di gruppi di lavoro tematici secondo gli argomenti trattati.

Il Presidente della Regione, Roberto Fico, ha commentato così: