Regione Campania, provvedimenti di Giunta 19 settembre 2025

Sanità, Difesa del territorio e Tecnologie digitali

I provvedimenti approvati nella riunione di oggi della Giunta Regionale.

Sanità

– Parte il ‘Piano di attività per l’utilizzo del Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2024/2026’ della Regione Campania, approvato dal Ministero della Salute, con risorse di bilancio regionale di 2,3 milioni di euro.

– Stabiliti, per gli anni 2024/2025, per ciascuna Azienda Sanitaria Locale i volumi massimi annui delle prestazioni di riabilitazione acquistabili dai centri operanti per i regimi assistenziali in ciascuna ASL, nonché i correlati volumi di spesa. La Giunta ha così adeguato i volumi prestazionali e i limiti di spesa per l’anno 2025 per la macroarea della riabilitazione territoriale,

Difesa del territorio

La Giunta ha approvato e propone al Consiglio Regionale, per i successivi adempimenti, il disegno di legge regionale ‘Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico’.

Tecnologie digitali

La Giunta programma l’importo complessivo di € 160.000.000 per il finanziamento di progetti – proposti da grandi, medie e piccole imprese – finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche nell’ambito dei settori delle tecnologie digitali e dell’innovazione delle tecnologie digitali e deep tech, delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, nonché delle biotecnologie.