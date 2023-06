Regione Campania, provvedimenti di Giunta 14 giugno 2023

Terme di Castellammare e caro energia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Terme Castellammare

La Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Accordo con la Commissione Prefettizia del Comune di Castellammare di Stabia, con i Commissari Giudiziali e con il Liquidatore della Società SINT per l’acquisizione al patrimonio regionale del compendio che ospita le Terme “Nuove” di Castellammare, e ha programmato risorse per complessivi 180 milioni di euro, a valere sul POR FESR 2021-2027, per l’acquisto e la realizzazione della nuova cittadella ospedaliera di Castellammare.

Caro energia

Con delibera della Giunta regionale sono stati impartiti gli indirizzi operativi alle Aziende Sanitarie Locali per la corresponsione alle strutture private accreditate – che abbiano sottoscritto i contratti per l’esercizio 2022 – del contributo una tantum a sostegno del “caro energia”, come dal decreto legge aiuti-ter n. 144/2022.