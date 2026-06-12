Regione Campania e Comune di Benevento firmano accordo PRIUS

Finanziamento complessivo di 17 milioni di euro
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Questa mattina, a Palazzo Mosti, l’Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania, Vincenzo Cuomo, e il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per la gestione e la regolamentazione degli interventi del PRIUS, Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile.
Prende ufficialmente il via il restyling urbanistico della città di Benevento: nuovi spazi verdi, collegamenti più efficienti e valorizzazione delle aree pedonali.
L’intesa si inserisce nella più ampia e serrata azione di programmazione e attuazione delle strategie territoriali promossa dalla Regione Campania per la rigenerazione urbana delle città medie e dei poli urbani, finanziata con le risorse del programma PR Campania FESR 2021/2027.
Per la città di Benevento è previsto un finanziamento complessivo di 17 milioni di euro. Di questi, circa 14 milioni di euro – pari all’80% dello stanziamento, immediatamente disponibili – saranno destinati a finanziare i primi 12 interventi. I restanti 3 milioni di euro saranno invece impiegati per la realizzazione di ulteriori 7 interventi.
L’Assessore al Governo del Territorio, Vincenzo Cuomo, ha dichiarato:
Con la firma di questa mattina a Palazzo Mosti insieme al Sindaco Mastella concretizziamo l’avvio di un iter che ridisegnerà il territorio locale verso una fruizione completa e soddisfacente da parte dei cittadini.
Parliamo di un ingente investimento che richiama, al tempo stesso, un grande impegno da parte della città, della sua governance e delle strutture comunali preposte.
Come Regione abbiamo accompagnato e sostenuto la Città di Benevento, che persegue con questo programma un disegno strategico importante, a partire dalla realizzazione del Parco delle Streghe, un’opera dall’impatto significativo sullo sviluppo locale che si proietterà anche su un’area ben più vasta.
Sono, inoltre, in corso gli incontri di condivisione dei programmi per altre città della Campania, che presto arriveranno al finanziamento dei progetti e alla firma delle relative intese.
Contestualmente, stiamo portando a decreto i Prius di Ercolano e Portici, ormai definiti e in dirittura d’arrivo.