Regione Campania e Comune di Benevento firmano accordo PRIUS

Finanziamento complessivo di 17 milioni di euro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Questa mattina, a Palazzo Mosti, l’Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania, Vincenzo Cuomo, e il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per la gestione e la regolamentazione degli interventi del PRIUS, Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile.

Prende ufficialmente il via il restyling urbanistico della città di Benevento: nuovi spazi verdi, collegamenti più efficienti e valorizzazione delle aree pedonali.

L’intesa si inserisce nella più ampia e serrata azione di programmazione e attuazione delle strategie territoriali promossa dalla Regione Campania per la rigenerazione urbana delle città medie e dei poli urbani, finanziata con le risorse del programma PR Campania FESR 2021/2027.

Per la città di Benevento è previsto un finanziamento complessivo di 17 milioni di euro. Di questi, circa 14 milioni di euro – pari all’80% dello stanziamento, immediatamente disponibili – saranno destinati a finanziare i primi 12 interventi. I restanti 3 milioni di euro saranno invece impiegati per la realizzazione di ulteriori 7 interventi.

L’Assessore al Governo del Territorio, Vincenzo Cuomo, ha dichiarato: