Regione Campania a Torino per il Salone del Libro 2026

Gli appuntamenti in programma dal 14 al 18 maggio a Lingotto Fiere

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Uno stand nel Padiglione Oval di 270 metri quadrati. Sarà questo lo spazio della Regione Campania alla trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio a Lingotto Fiere.

Una straordinaria vetrina per gli oltre 50 editori campani che parteciperanno alla rassegna letteraria più importante d’Italia.

Tanti i libri in esposizione e vendita, e molti di questi saranno presentati al pubblico nel corso dei 45 appuntamenti che compongono il ricco calendario degli incontri, sette dei quali avranno un rilievo istituzionale.

Con l’obiettivo dichiarato di valorizzare la vivacità e la ricchezza del patrimonio librario regionale, mettendo in evidenza la straordinaria qualità della produzione editoriale e i tanti talenti letterari.

Il programma e la gestione della presenza della Regione Campania al Salone sono curati dalla Fondazione Campania dei Festival diretta da Ruggero Cappuccio e saranno dedicati alla promozione di nuove voci e opere, editori indipendenti e iniziative culturali che partono dal territorio.

Particolare significato assume anche la partecipazione a numerosi eventi dell’assessore regionale alla Cultura, Onofrio Giustino Angelo Cutaia, a testimoniare concretamente un’attenzione che va oltre il dato simbolico.

Programma dettagliato degli eventi