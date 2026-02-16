Regione – ASTRAL, nuovi collegamenti per Arcinazzo Romano e Affile

Attuata una rimodulazione del servizio a chiamata attualmente attivo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Regione e ASTRAL hanno attivato un servizio integrativo di trasporto pubblico locale nell’ambito C3 dell’Unità di rete 5 ‘Valle dell’Aniene’.

In particolare, su richiesta dei Comuni di Arcinazzo Romano e Affile, sono stati istituiti dei collegamenti verso il capolinea di Subiaco, dove pendolari e studenti potranno proseguire verso Roma mediante le coincidenze disponibili.

Per soddisfare le esigenze delle comunità locali è stata così attuata un’integrazione del servizio di trasporto pubblico con l’introduzione di nuove corse nella fascia mattutina e in quella pomeridiana.

Pertanto, da lunedì 16 febbraio, sono previsti collegamenti da Arcinazzo verso Affile fino a Subiaco, capolinea Falcone, alle ore 4:30, 5:30, 7:00 e 15:45, mentre da Subiaco ad Arcinazzo Romano, via Affile, alle ore 5:00, 6:15 e 16:15.