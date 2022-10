Regione approva rendiconto e strategie per triennio dell’AO senese

Sarà rivisto e aggiornato annualmente in linea con le indicazioni regionali

Via libera della Giunta regionale al documento strategico dell’azienda ospedaliero-universitaria senese per il triennio 2022-2024, atto redatto d’intesa con l’Università degli studi, ed approvato dalla Commissione paritetica con il parere favorevole della Conferenza aziendale dei sindaci espresso a maggio di quest’anno, che fissa gli obiettivi strategici, coerenti con la programmazione regionale, che guideranno l’azienda nei prossimi tre anni.

Il documento strategico, come previsto dalla normativa regionale, era stato trasmesso alla Giunta per valutare la conformità alla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale. È quindi risultato in linea con le indicazioni regionali ed è stato approvato.

Commenta l’Assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini:

Il policlinico Santa Maria alle Scotte è già una delle strutture ospedaliere toscane di eccellenza. ‘Lo sviluppo dell’ospedale rappresenta una priorità per la sanità regionale, oltre che per la città di Siena, il suo territorio e la sua università. Il documento approvato dalla giunta passa in rassegna punti di forza e di debolezza su più fronti e li pone in relazione alle strategie e politiche sanitarie regionali.

Commenta il Direttore generale, Antonio Barretta: