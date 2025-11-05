Regionali Campania 2025: rilascio certificati elettori non deambulanti

Sul sito del Comune di Napoli l’elenco dei centri sanitari abilitati al rilascio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In vista delle elezioni regionali della Campania, previste per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, è disponibile, sul sito del Comune, l’elenco dei centri sanitari abilitati al rilascio delle certificazioni mediche necessarie per gli elettori fisicamente impediti e non deambulanti.

L’elenco, fornito dall’ASL Napoli 1 Centro – U.O.C. Medicina Pubblica Valutativa, indica le strutture presso cui sarà possibile ottenere l’attestazione medica per accedere alla cabina elettorale accompagnati o per votare in una sezione priva di barriere architettoniche.

Il servizio sarà garantito anche al di fuori dei turni ordinari, secondo giorni e orari specifici indicati sul sito all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55595.