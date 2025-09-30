Regionali 2025, sfida a 3 per i prossimi 5 anni di governo in Toscana

Appuntamento alle urne il 12 e 13 ottobre dalle 7:00 alle 23:00 e dalle 7:00 alle 15:00. Suddivise in 3 coalizioni si presentano 10 liste. Ricorso pendente per Forza del popolo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ad oggi sarà una sfida a tre quella del 12 e 13 ottobre 2025, quando i toscani, dalle 7:00 alle 23:00 la domenica e dalle 7:00 alle 15:00 il lunedì, saranno chiamati alle urne per scegliere chi dovrà governare la Regione nei prossimi cinque anni.

Tre sono infatti i candidati Presidenti ufficialmente in corsa, rispetto ai sette del 2020 e agli altrettanti del 2015.

Sulla quarta lista – Forza del popolo con candidato Carlo Girardi, esclusa dal tribunale – pende un ricorso al Consiglio di Stato presentato il 27 settembre su cui è attesa pronuncia nei prossimi giorni.

Se la situazione rimanesse inalterata a sfidarsi saranno dunque, in rigoroso ordine alfabetico, Antonella Bundu, Toscana rossa, il Presidente in carica Eugenio Giani, centrosinistra, e Alessandro Tomasi, centrodestra. Tre candidati, tre raggruppamenti e dieci liste.

A sostenere Bundu è Toscana rossa.

Nella coalizione di Eugenio Giani ci sono il Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, la lista Casa Riformista, con all’interno Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Partito Repubblicano, +Europa e nomi civici, e il Movimento 5 Stelle.

Appoggiano Tomasi Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la lista civica È ora! Tomasi Presidente.

Solo il PD ha scelto di avvalersi del listino bloccato, opportunità prevista dalla legge elettorale toscana. Questo vuol dire che i tre candidati regionali all’interno, che gli elettori non potranno indicare tra le preferenze, saranno i primi ad essere eletti se la lista raggiungerà la percentuale di voti necessaria. Poi, eventualmente, si passerà a chi avrà raccolto più preferenze.

Si vota il Presidente ma anche i Consiglieri che siederanno nell’assemblea legislativa toscana, quaranta, quarantuno con il Presidente, con candidati che cambiano nei tredici collegi in cui è suddivisa la regione, quattro a Firenze ed uno per ogni altra provincia.

Non era obbligatorio presentarsi ovunque: era sufficiente farlo in almeno nove ed in passato è capitato. Stavolta tutte e dieci le liste saranno però presenti in ogni collegio.

Il numero di candidati varia da territorio a territorio e non tutti esprimeranno lo stesso numero di rappresentanti: la legge toscana prevede in ogni caso che in ogni circoscrizione sia eletto almeno un consigliere.

Si possono esprimere fino a due preferenze all’interno di una stessa lista, ma devono essere donna e uomo o viceversa. In assenza di alternanza di genere la seconda preferenza in ordine di lista, i nomi dei candidati sono già tutti stampati sulla scheda, sarà annullata. Con tre preferenze nessuna sarà considerata valida.

Chi entrerà in Consiglio regionale e sarà successivamente nominato assessore dovrà dimettersi e subentrerà il primo dei non eletti. Si può votare anche solo il candidato presidente oppure una lista di una coalizione e il candidato presidente di un’altra, il cosiddetto ‘voto disgiunto’.

Se nessun candidato Presidente raggiungerà almeno il 40 per cento dei voti, si terra un turno di ballottaggio tra i due più votati, il 26 e 27 ottobre.

Sulla pagina speciale per le elezioni, www.regione.toscana.it/-/elezioniregionali2025, dove il giorno della votazioni e poi durante quello dello spoglio saranno pubblicati in tempo reale affluenze e conteggio dei voti comunicati dai Comuni, sarà disponibile prossimamente il fac-simile della scheda e la lista completa definitiva dei candidati Consiglieri, collegio per collegio.