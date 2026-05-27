‘Regina Viarum Festival’, oltre 1500 spettatori lungo la Via Appia

Palazzo: ‘Un successo che è andato addirittura oltre le nostre migliori aspettative’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Cinque giorni di cammini, musica, archeologia, cultura, sapori e identità da Roma fino a Minturno.
Si chiude con numeri importanti e una straordinaria partecipazione il ‘Regina Viarum Festival’, promosso dalla Regione Lazio e dall’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport Elena Palazzo, nato per restituire centralità alla Via Appia come grande infrastruttura culturale, turistica e identitaria del territorio.
Le diverse attività proposte nelle giornate hanno ottenuto un alto gradimento e numeri davvero importanti: oltre 200 i camminatori, 20 disegnatori urbani, più di 200 i partecipanti alle visite guidate, 300 le presenze ai convegni e oltre 1.500 gli spettatori agli eventi musicali.
Positiva anche la partecipazione dei produttori coinvolti nelle degustazioni e negli spazi dedicati alle eccellenze territoriali, con 20 realtà presenti.
Particolare attenzione è stata riservata alle nuove generazioni, grazie al coinvolgimento di oltre 100 studenti nelle attività didattiche e laboratoriali organizzate nella la giornata conclusiva di Itri.
Ottimi anche i risultati sul fronte della comunicazione digitale: le campagne online hanno permesso di raggiungere quasi un milione di utenti con una significativa e costante interazione.
L’Assessore Elena Palazzo dichiara:
Un successo che è andato addirittura oltre le nostre migliori aspettative.
È evidente che siamo riusciti a intercettare la voglia di vivere l’Appia a 360 gradi e che il senso di appartenenza è forte.
Il Festival, del resto, è nato proprio con l’obiettivo di restituire alla Regina Viarum il ruolo che merita, quello di grande racconto identitario del Lazio.
I risultati ci spingono ad andare avanti con decisione.
Questo Festival rappresenta solo il primo passo di un progetto molto più ampio che punta a unire due patrimoni UNESCO: la Via Appia e la Cucina Italiana, due eccellenze che parlano di noi, da mostrare al mondo.
Il Lazio può diventare un modello nazionale di turismo esperienziale e diffuso.
Voglio ringraziare per la collaborazione e l’impegno profuso tutti gli Enti Locali, i Parchi, le Associazioni, gli studiosi e gli stakeholder che abbiamo coinvolto.
Il mio ringraziamento più grande va ai partecipanti di tutte le età che hanno aderito con così tanto interesse a tutte le iniziative proposte.