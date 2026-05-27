‘Regina Viarum Festival’, oltre 1500 spettatori lungo la Via Appia

Palazzo: ‘Un successo che è andato addirittura oltre le nostre migliori aspettative’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Cinque giorni di cammini, musica, archeologia, cultura, sapori e identità da Roma fino a Minturno.

Si chiude con numeri importanti e una straordinaria partecipazione il ‘Regina Viarum Festival’, promosso dalla Regione Lazio e dall’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport Elena Palazzo, nato per restituire centralità alla Via Appia come grande infrastruttura culturale, turistica e identitaria del territorio.

Le diverse attività proposte nelle giornate hanno ottenuto un alto gradimento e numeri davvero importanti: oltre 200 i camminatori, 20 disegnatori urbani, più di 200 i partecipanti alle visite guidate, 300 le presenze ai convegni e oltre 1.500 gli spettatori agli eventi musicali.

Positiva anche la partecipazione dei produttori coinvolti nelle degustazioni e negli spazi dedicati alle eccellenze territoriali, con 20 realtà presenti.

Particolare attenzione è stata riservata alle nuove generazioni, grazie al coinvolgimento di oltre 100 studenti nelle attività didattiche e laboratoriali organizzate nella la giornata conclusiva di Itri.

Ottimi anche i risultati sul fronte della comunicazione digitale: le campagne online hanno permesso di raggiungere quasi un milione di utenti con una significativa e costante interazione.

L’Assessore Elena Palazzo dichiara: