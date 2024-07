‘Regina e Strega’, Barbara Lombardi al Denza presenta il suo primo CD

Riceviamo e pubblichiamo.

Tutto pronto nello storico Istituto Denza a Posillipo, Napoli, dove giovedì 18 luglio 2024 alle ore 19:00, la cantautrice Barbara Lombardi presenterà il suo primo CD ‘Regina e Strega’.

Come spiega la stessa artista:

Per il pubblico una compilation animata da otto ballate fatte di denunce e temi sociali sempre attuali, dove ognuno ci si può identificare.

Ed è con queste premesse che i testi cantati e scritti da Barbara Lombardi, si sono uniti con le note e gli arrangiamenti dei musicisti Paolo Del Vecchio e Luca Urciuolo.

I due compositori hanno detto:

Un album, quello di Barbara, che si trasforma in un viaggio che, partendo dalla nostra Musica Popolare passa, talvolta, attraverso i profumi e i colori della musica etnica che risuona in altri posti del mondo dando cosi vita a sonorità che spesso ricordano quelle della World Music.

Con i brani ‘Storie di vita’, ‘Avota sciò sciò’, ‘Comme è bella’, ‘L’altra faccia di Tambù’, ‘Russo e niro’, ‘La vita e il mare’, ‘Regina e strega’ e ‘Tambù’, a suonare con i cori di Jessica Abbruzzese, sono stati la stessa interprete Barbara ai tamburi e le tammorre; Luca Urciuolo al pianoforte e fisarmonica; Paolo Del Vecchio alle chitarre, basso e plettri; Pasquale Termini al violoncello e Francesco Di Cristofaro ai fiati.

Il lavoro discografico è stato prodotto artisticamente da Sergio Priante e pubblicato dalle Edizioni MP management di Mimmo Pisano.

La cantautrice Barbara Lombardi ha spiegato:

Tra storie di gioia e disperazione i testi dei miei brani ora rispecchiano l’indole dei napoletani, ora, come in ‘Russo e Niro’ si trasformano in un momento di denuncia e di riflessione nel segno dell’amore.

Ancora, nel caso della ballata ‘Comme è bella’, a farsi avanti è un inno alla vita unitamente alla nostalgia di non poter rimediare agli errori fatti.

A dominare su tutto è un monito contro l’invidia insieme alla voglia di donare bellezza al Creato.

Ricorrendo anche a ‘Sciò Scio cicciuè’ il famoso scongiuro popolare contro la malasorte, si arriva infine a incitare coloro che non amano mettersi in discussione e alla denuncia contro chi gioca con la vita degli altri.

Costruito attorno alla tammorra, strumento a percussione di tradizione popolare campano, lo stesso contamina senza snaturare, l’essenza dell’anima dell’autrice esaltando con vibrazioni, colori, sfumature e suoni, i profondi tratti di una dimensione mistica e multietnica.