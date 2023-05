‘Regina cadente’, video del nuovo singolo dei Matrioska Social Club

Disponibile dal 24 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Disponibile dal 24 maggio 2023, il video ufficiale di ‘Regina cadente’, secondo singolo estratto dal primo album omonimo della band Matrioska Social Club, distribuito e promosso da (R)esisto Distribuzione.

Così la band presenta il brano:

‘Regina cadente’ inizia con un riff ipnotico, ci ricorda un rock duro tendente quasi al pop rock ma che resta dentro al suo limite sempre sul filo del rasoio. Pare ci voglia indicare quello che ci ostiniamo a cercare di essere, una società che mira all’apparenza e al possesso, apparire e non essere, possedere e non amare. Una vita spesa malissimo e pare che non ci sia modo di invertirne la rotta.

Il progetto Matrioska social club ha origini salentine, ed è stato elaborato e concepito a Bologna. Partono da un powerduo, non un complesso musicale ma un collettivo.

Nasce da un’idea che ronzava da tempo per la testa di Lorenzo Zizzi, chitarre e voci, ovvero quella di rappresentare un mondo ormai quasi del tutto passato.

Il mondo del non essere un singolo che competa con l’altro, il diverso, il rivale, ma bensì di un singolo che collabora o che almeno si confronti con l’altro, cercando di formare un corpo, un collettivo in cui ciascuno propone le sue idee e in base alle capacità e i bisogni individuali che possono variare a seconda delle circostanze.

Quindi decide di invitare alla collaborazione del suo nuovo progetto una vecchia anima complice, già vissuta nel suo passato non troppo remoto, Gian Piero Nicolì, batterista.

Complici fin da ragazzi, dal 2002, sfornano diverse idee in tempi e contesti differenti ma sempre con la stessa forza, propensione e con la stessa vena rock che muta, si trasforma in continuazione in base alle diverse personalità che incontrano e inconsciamente, in ogni contesto formano un corpo modulare dove poter posarci addosso qualsiasi idea.

Tra riff di chitarra e fill di batteria, crescono e formano diverse band. Minerva e Token, due tra le diverse band vissute, le più longeve nel quale hanno transitato e dove sono emerse le prime composizioni, messe in sacco e portate in giro per alcune regioni del Belpaese.

Saltano fuori dopo 10 anni con questo nuovo progetto e ci propongono brani dall’anima rock, scritti e composti alla chitarra da Lorenzo.

I Matrioska Social Club sono:

Lorenzo Zizzi – voci e chitarre

Gian Piero Nicolì – batteria

Crediti

Video Interprete:

Ideazione, regia e montaggio – Elena Quarta.

Riprese e direzione della fotografia – Matteo Marinelli.

Video Playback:

Regia, riprese, direzione e fotografia – Michele Guberti, Ilaria Passiatore.

Interpretato da Annalisa Bussolari.