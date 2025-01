Regimenti: Zone a vigilanza rafforzata siano durature e in tutta Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Le zone di vigilanza rafforzata su Roma annunciate oggi dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza della Capitale vanno sicuramente nella direzione auspicata per una città più sicura e più in grado di rispondere alle accresciute esigenze di sicurezza che l’afflusso dei pellegrini per il Giubileo sta comportando.

Ringrazio il Governo, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Prefetto di Roma Lamberto Giannini per il grande lavoro che stanno portando avanti a garanzia di tutti i cittadini, perché sicurezza vuol dire libertà, qualità della vita e diritti.