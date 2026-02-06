Regimenti visita 1° Reparto Mobile della Polizia di Stato Caccianini

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi, in un incontro con il Comandante del 1° Reparto Mobile della Polizia di Stato Riccardo Caccianini, ho voluto portare vicinanza e solidarietà alle forze di Polizia dopo i gravi fatti di Torino.

Un momento di ascolto e confronto, volto a ribadire il riconoscimento della grande professionalità, del senso del dovere e dello spirito di servizio dimostrati anche nelle situazioni più complesse e rischiose.

Ogni forma di violenza contro chi è chiamato a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ordine democratico è inaccettabile e rappresenta un attacco ai valori fondamentali della convivenza civile e dello stato di diritto.

Difendere chi tutela i cittadini è un dovere delle istituzioni: siamo e saremo al loro fianco perché chi aggredisce un agente è nemico dei cittadini e dello Stato.

Siamo tutti indignati per le violenze che si sono verificate nel corso della manifestazione di Torino: abbiamo assistito ad atti di violenza ingiustificati con martelli, molotov, bombe carta ripiene di chiodi, pietre lanciate con catapulte che nulla hanno a che fare con il legittimo diritto a manifestare.

Il Decreto Sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei Ministri va nella direzione giusta: quella di fornire alle Forze dell’Ordine, sempre nel pieno rispetto dei diritti, strumenti per gestire nel migliore dei modi l’ordine pubblico ed evitare violenze e guerriglie urbane.